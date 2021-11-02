Акции Tesla подешевели на 7% после слов Маска о контракте с Hertz

Акции производителя электромобилей подешевели после того, как основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla еще не подписала контракт с Hertz на поставку 100 000 электрокаров на сумму около $4,2 млрд, о котором было объявлено на прошлой неделе. Сделка стала самым большим разовым заказом на покупку электромобилей и крупнейшим приобретением в истории сервиса, который вышел из банкротства всего четыре месяца назад, сообщал Bloomberg. Ожидается, что заказ составит десятую часть годового тиража электромобилей Tesla. В 2020 г. компания Илона Маска выпустила почти 500 000 автомобилей, за первые девять месяцев текущего года — 627 500 автомобилей.