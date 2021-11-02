Акции Tesla подешевели на 7% после слов Маска о контракте с Hertz
Акции Tesla в ходе премаркета на бирже NASDAQ дешевели более чем на 7% — до $1122, свидетельствуют данные торгов. К 14:20 по мск котировки немного отыграли падение, цена за бумагу составила 1153,16 (-4,59% к закрытию предыдущего дня торгов).
Акции производителя электромобилей подешевели после того, как основатель компании Илон Маск сообщил, что Tesla еще не подписала контракт с Hertz на поставку 100 000 электрокаров на сумму около $4,2 млрд, о котором было объявлено на прошлой неделе. Сделка стала самым большим разовым заказом на покупку электромобилей и крупнейшим приобретением в истории сервиса, который вышел из банкротства всего четыре месяца назад, сообщал Bloomberg. Ожидается, что заказ составит десятую часть годового тиража электромобилей Tesla. В 2020 г. компания Илона Маска выпустила почти 500 000 автомобилей, за первые девять месяцев текущего года — 627 500 автомобилей.
«Я хотел бы подчеркнуть, что контракт еще не подписан. Спрос на Tesla существенно превышает объем производства, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz только с той же маржой, что и обычным потребителям», — написал Маск в Twitter.
В Hertz ранее заявляли, что новые седаны Tesla Model 3 поступят в распоряжение компании к концу 2022 г. и составят более 20% ее парка. Первые прокатные электрокары можно будет заказать в точках Hertz в США и некоторых городах и странах Европы уже с ноября текущего года.