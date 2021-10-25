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Сеть автопроката Hertz купит 100 000 электрокаров Tesla за $4,2 млрд

Ведомости

Американский сервис проката автомобилей Hertz заказал у компании Tesla 100 000 электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 25 октября.

В Hertz заявили, что новые седаны Tesla Model 3 поступят в распоряжение компании к концу 2022 г. и составят более 20% ее парка. Первые прокатные электрокары можно будет заказать в точках Hertz в США и некоторых городах и странах Европы уже с ноября текущего года.

Hertz планирует установить тысячи зарядных станций для клиентов компании, которые также смогут воспользоваться одной из 3000 станций Tesla в США и Европе.

По данным Bloomberg, сделка обошлась Hertz в $4,2 млрд. Она стала самым большим разовым заказом на покупку электромобилей и крупнейшим приобретением в истории сервиса, который вышел из банкротства всего четыре месяца назад. Ожидается, что заказ составит десятую часть годового тиража электромобилей Tesla. В 2020 г. компания Илона Маска выпустила почти 500 000 автомобилей, за первые девять месяцев текущего года — 627 500 автомобилей.

На новостях о крупном заказе акции Tesla на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже взлетели более чем на 9% — до $998,74 за штуку. Рыночная стоимость компании преодолела отметку в $1 трлн. 

Ранее по теме: Hertz выйдет из банкротства летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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