Сеть автопроката Hertz купит 100 000 электрокаров Tesla за $4,2 млрд
Американский сервис проката автомобилей Hertz заказал у компании Tesla 100 000 электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 25 октября.
В Hertz заявили, что новые седаны Tesla Model 3 поступят в распоряжение компании к концу 2022 г. и составят более 20% ее парка. Первые прокатные электрокары можно будет заказать в точках Hertz в США и некоторых городах и странах Европы уже с ноября текущего года.
Hertz планирует установить тысячи зарядных станций для клиентов компании, которые также смогут воспользоваться одной из 3000 станций Tesla в США и Европе.
По данным Bloomberg, сделка обошлась Hertz в $4,2 млрд. Она стала самым большим разовым заказом на покупку электромобилей и крупнейшим приобретением в истории сервиса, который вышел из банкротства всего четыре месяца назад. Ожидается, что заказ составит десятую часть годового тиража электромобилей Tesla. В 2020 г. компания Илона Маска выпустила почти 500 000 автомобилей, за первые девять месяцев текущего года — 627 500 автомобилей.
На новостях о крупном заказе акции Tesla на торгах на Нью-йоркской фондовой бирже взлетели более чем на 9% — до $998,74 за штуку. Рыночная стоимость компании преодолела отметку в $1 трлн.