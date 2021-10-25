Сеть автопроката Hertz купит 100 000 электрокаров Tesla за $4,2 млрд

По данным Bloomberg, сделка обошлась Hertz в $4,2 млрд. Она стала самым большим разовым заказом на покупку электромобилей и крупнейшим приобретением в истории сервиса, который вышел из банкротства всего четыре месяца назад. Ожидается, что заказ составит десятую часть годового тиража электромобилей Tesla. В 2020 г. компания Илона Маска выпустила почти 500 000 автомобилей, за первые девять месяцев текущего года — 627 500 автомобилей.