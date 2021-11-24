«Газпром» напомнил Молдавии о возможности прекращения поставок газа
«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — сказал он.
22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.
23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что правительство страны выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга перед «Газпромом». «Госкомпании "Энергоком" комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее был выделен 1,7 млрд леев ($97 млн). Из этой суммы около 300 млн леев ($17 млн) были потрачены на покупку газа в октябре [«Энергокомом»]. Оставшиеся 1,4 млрд леев ($80 млн) будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — сообщал Спыну.
Позднее 23 ноября вице-премьер Молдавии сообщил о планах обратиться к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой об отсрочке расчета за газ на несколько дней.