«Газпром» напомнил Молдавии о возможности прекращения поставок газа

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.