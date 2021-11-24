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«Газпром» напомнил Молдавии о возможности прекращения поставок газа

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Срок в 48 часов для уплаты платежа за поставки газа в Молдавию истекает сегодня, в «Газпром» текущий платеж не поступил, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, слова которого передает ТАСС.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — сказал он.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что правительство страны выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга перед «Газпромом». «Госкомпании "Энергоком" комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее был выделен 1,7 млрд леев ($97 млн). Из этой суммы около 300 млн леев ($17 млн) были потрачены на покупку газа в октябре [«Энергокомом»]. Оставшиеся 1,4 млрд леев ($80 млн) будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — сообщал Спыну.

Позднее 23 ноября вице-премьер Молдавии сообщил о планах обратиться к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой об отсрочке расчета за газ на несколько дней.

Ранее по теме: Вице-премьер Молдавии намерен попросить у «Газпрома» отсрочку расчета за газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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