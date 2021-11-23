Вице-премьер Молдавии намерен попросить у «Газпрома» отсрочку расчета за газ
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну планирует обратиться к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой об отсрочке расчета за газ на несколько дней, сообщает ТАСС.
«Я в понедельник говорил с господином Миллером. <…> Надеюсь, что мы преодолеем эту ситуацию. Будет отправлено письмо [в "Газпром"], буду пытаться завтра еще раз поговорить [с Миллером]. Вместе с тем в четверг парламент одобрит выделение средств, в пятницу деньги переведут, и проблема будет решена», — сказал Спыну в интервью телеканалу Publika.
По его словам, письмо, которое Молдавия направит в российский холдинг, будет содержать объяснения причин задержки платежей.
Ранее сегодня Спыну заявлял, что «Молдовагаз» пока не нашел коммерческого решения для погашения задолженности перед «Газпромом» по текущим платежам. Речь идет о $74,28 млн, которые Молдавия должна за поставки российского газа в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и, таким образом, не покрыл разницу, пояснил Спыну. В эту сумму также входит задолженность в размере половины оплаты за ноябрь.
Позднее 23 ноября вице-премьер Молдавии рассказал, что правительство страны выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга перед «Газпромом». «Госкомпании "Энергоком" комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее был выделен 1,7 млрд леев ($97 млн). Из этой суммы около 300 млн леев ($17 млн) были потрачены на покупку газа в октябре [«Энергокомом»]. Оставшиеся 1,4 млрд леев ($80 млн) будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — сообщал Спыну.
Накануне «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.