Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» средства на погашение долга перед «Газпромом»

Ранее сегодня Спыну заявлял, что «Молдовагаз» пока не нашел коммерческого решения для погашения задолженности перед «Газпромом» по текущим платежам. Речь идет о $74,28 млн, которые Молдавия должна за поставки российского газа в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и, таким образом, не покрыл разницу, пояснил Спыну. В эту сумму также входит задолженность в размере половины оплаты за ноябрь.