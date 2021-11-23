Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» средства на погашение долга перед «Газпромом»
Правительство Молдавии выделит средства «Молдовагазу» для оплаты долга перед «Газпромом», сообщил в ходе брифинга вице-премьер республики Андрей Спыну, передает ТАСС. По его словам, парламент должен одобрить решение 25 ноября.
«Госкомпании "Энергоком" комиссией по чрезвычайным ситуациям ранее был выделен 1,7 млрд леев ($97 млн). Из этой суммы около 300 млн леев ($17 млн) были потрачены на покупку газа в октябре [«Энергокомом»]. Оставшиеся 1,4 млрд леев ($80 млн) будут направлены для осуществления текущих платежей компании «Молдовагаз», — объяснил Спыну.
Вице-премьер добавил, что правительство Молдавии проинформирует «Газпром» о мерах, которые будут предприняты для погашения задолженности за газ.
Ранее сегодня Спыну заявлял, что «Молдовагаз» пока не нашел коммерческого решения для погашения задолженности перед «Газпромом» по текущим платежам. Речь идет о $74,28 млн, которые Молдавия должна за поставки российского газа в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и, таким образом, не покрыл разницу, пояснил Спыну. В эту сумму также входит задолженность в размере половины оплаты за ноябрь.
Накануне «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.
Ранее в ноябре Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии в 2,4 раза — с 4,2 лея (17,8 руб.) до 10,26 лея (43,5 руб.), без учета 8%-ного НДС. Новые тарифы будут действовать в этом месяце, после чего молдавский регулятор утвердит постоянный тариф на срок от шести месяцев до года. 19 ноября НАРЭ опубликовало расчеты, по которым с 1 декабря цена составит 8,81 лея (37,34 руб.).