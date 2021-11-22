В Молдавии обещали не допустить прекращения поставок газа из России
«Молдовагаз» выполнит свои обязательства по платежам перед «Газпромом» и не допустит прекращения поставок, сообщил председатель правления молдавского газового оператора Вадим Чебан.
Он подтвердил, что «Молдовагаз», 50% в котором принадлежит «Газпрому», в понедельник получил предупреждение от российского холдинга о том, что экспорт газа в Молдавию будут остановлен через 48 часов из-за того, что текущие поставки не были оплачены в срок.
По словам менеджера, речь идет о платежах за октябрь и половине оплаты за ноябрь 2021 г. «У нас возник особый разрыв, так как в октябре действовал старый тариф, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но сейчас мы получаем деньги только за октябрь, а цена импорта была в разы выше тарифа», — сказал Чебан (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что в «Молдовагазе» работают над решением, а платежи будут осуществлены.
В конце октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, при условии проведения аудита задолженности молдавской компании в 2022 году. По нему республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год., при этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и биржевым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков.
Как сообщал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на российский газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров, а впоследствии будет изменяться в зависимости от котировок на рынке. В октябре Кишинев импортировал газ по временному контракту на месяц по цене $790 за тысячу кубометров.
Пока переговоры с «Газпромом» еще продолжались, в Молдавии возник энергетический кризис на фоне неопределенности с поставками. Тогда в стране было объявлено чрезвычайное положение, а правительство в экстренном порядке закупало газ на международном рынке по средней цене в $994 за тысячу кубометров.
Ранее в ноябре Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии в 2,4 раза — с 4,2 лея (17,8 руб.) до 10,26 лея (43,5 руб.), без учета 8-процентного НДС. Новые тарифы будут действовать в этом месяце, после чего молдавский регулятор утвердит постоянный тариф на срок от шести месяцев до года. 19 ноября НАРЭ опубликовал расчеты, по которым с 1 декабря цена составит 8,81 лея (37,34 руб.).