В Молдавии обещали не допустить прекращения поставок газа из России

По словам менеджера, речь идет о платежах за октябрь и половине оплаты за ноябрь 2021 г. «У нас возник особый разрыв, так как в октябре действовал старый тариф, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но сейчас мы получаем деньги только за октябрь, а цена импорта была в разы выше тарифа», — сказал Чебан (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что в «Молдовагазе» работают над решением, а платежи будут осуществлены.