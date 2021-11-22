«Газпром» заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию
«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей — 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал он.
При этом Куприянов подчеркнул, что «Газпром» «крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств».
29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. Как сообщал по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на российский газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров, а впоследствии будет изменяться в зависимости от котировок на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148 за тысячу кубометров.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790.