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Молдавия заплатила «Газпрому» за поставки газа в сентябре

Ведомости

Молдавия выплатила «Газпрому» задолженность за газ, поставленный в страну в сентябре, сообщил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов.

«Молдавская сторона погасила задолженность перед "Газпромом" за топливо, которое было получено в сентябре», — сказал Барбов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что до 1 мая 2022 г. будет проведен независимый аудит долга Молдавии за газ и стороны подпишут соглашение о возмещении задолженности.

В период с 27 по 29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» провели переговоры, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября. Андрей Спыну рассказал, что приблизительная стоимость газа составит $450 за 1000 куб. м. 

Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.

Ранее по теме: В Молдавии анонсировали подписание соглашения с Россией по долгу за газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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