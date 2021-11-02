Молдавия заплатила «Газпрому» за поставки газа в сентябре
Молдавия выплатила «Газпрому» задолженность за газ, поставленный в страну в сентябре, сообщил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов.
«Молдавская сторона погасила задолженность перед "Газпромом" за топливо, которое было получено в сентябре», — сказал Барбов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что до 1 мая 2022 г. будет проведен независимый аудит долга Молдавии за газ и стороны подпишут соглашение о возмещении задолженности.
В период с 27 по 29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» провели переговоры, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября. Андрей Спыну рассказал, что приблизительная стоимость газа составит $450 за 1000 куб. м.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.