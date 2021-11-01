В Молдавии анонсировали подписание соглашения с Россией по долгу за газ
Россия и Молдавия подпишут соглашение о возмещении долга компании «Молдовагаз» до 1 мая следующего года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера и министра инфраструктуры республики Андрея Спыну.
«До 1 мая 2021 г. Молдавия и РФ подпишут соглашение о возмещении долга компании "Молдовагаз". До этой даты будет проведен независимый аудит задолженности», — сказал он на брифинге.
В период с 27 по 29 октября «Молдовагаз» и «Газпром» провели переговоры, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября. Андрей Спыну рассказал, что приблизительная стоимость газа составит $450 за 1000 куб. м. В 2022 г. будет проведен аудит задолженности, образовавшейся в «Молдовагазе», после чего состоятся новые переговоры по погашению долга.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.