«Газпром» начал поставки газа в Молдавию
«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с "Газпромом" формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», — сообщил Барбов.
«Молдовагаз» и «Гзапром» провели переговоры с 27 по 29 октября, после чего подписали контракт на поставку газа в Молдавию с 1 ноября. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что приблизительная стоимость газа составит $450 за 1000 куб. м. В 2022 г. будет проведен аудит задолженности, образовавшейся в «Молдовагазе», после чего состоятся новые переговоры по погашению долга.
Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.