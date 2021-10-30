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В Молдавии назвали цену импорта российского газа в ноябре

Ведомости

Приблизительная стоимость тысячи кубометров газа в ноябре составит для Молдавии $450, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну по итогам трехдневных переговоров делегаций по вопросу поставок в Молдавию российского газа.

Переговоры проходили с 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге и завершились подписанием контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом» на поставку газа для Молдавии, которая начинается 1 ноября.

Спыну подчеркнул, что была принята предложенная молдавской делегацией формула цен, которая основана на определенном соотношении цен на газ и нефть на рынке. 

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«На ноябрь цена будет быть приблизительно вокруг фигуры $450 за тысячу кубометров, а позже цена упала бы в зависимости от котировки цены газа на фондовом рынке. В нынешних условиях у нас будет цена в два раза ниже рыночной и цена ниже, чем мы платили в октябре», — написал вице-премьер на своей странице в Facebook.

В 2022 г. будет проведен аудит задолженности, образовавшейся в «Молдовагазе», после чего состоятся новые переговоры по погашению долга. 

«Что важно для граждан и бизнеса, так это то, что мы с 1 ноября обеспечили поставку достаточных объемов газа по цене минимум в два раза ниже текущей рыночной. Предприятия не остановятся, и у людей станет больше тепла в домах», — добавил Спыну.

Днем ранее стало известно, что «Газпром» и «Молдовагаз» договорились о заключении контракта на поставку газа с 1 ноября этого года на пять лет на взаимовыгодных условиях. 

Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Кишинев добивался снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных