Президент Молдавии объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры Молдавии с «Газпромом» по поставкам газа затянулись, так как власти страны хотят получить лучшую цену на газ, заявила президент страны Майя Саду, слова которой передает «РИА Новости».
«Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», — сказала Санду на брифинге.
По ее словам, ранее она обсуждала вопрос поставок газа по телефону с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком, а переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером продолжаются сейчас в Санкт-Петербурге.
В Молдавии осенью начался энергетический кризис из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. Старый истек в сентябре и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.
До 20 ноября в Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения, часть предприятий переведена на мазут и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Кишинев уже подписал контракт на закупку 1 млн кубометров газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol, накануне был объявлен третий тендер на поставку еще 1,5 млн. Ежегодные потребности республики в топливе составляют около 3 млрд кубометров в год.