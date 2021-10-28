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Мэр Кишинева предложил отключить отопление властям из-за нехватки газа

Ведомости

Мэр Кишинева Ион Чебан предложил отключить отопление в зданиях молдавских госорганов на фоне дефицита газа в стране.

«Может быть, мы отключим отопление в правительстве, парламенте, президентском офисе, министерствах и во всех офисах государственных служащих и в первую очередь подключим отопление в домах людей?» — задался вопросом чиновник на своей странице в Facebook.

Он заявил, что столичные власти получили множество жалоб от граждан и семей с малолетними детьми о том, что коммунальные службы не предпринимают достаточных мер для обогрева их жилья. По его словам, в школах Кишинева отключили отопление на время каникул, при этом школах оно работает, но устанавливается «на минимальном уровне» в выходные дни. Сейчас в городе отапливается только 25% жилого фонда.

Чебан пообещал направить письмо с просьбой отключить от отопления госучреждения, находящиеся в столице, чтобы вместо этого начать отапливать жилые дома. Он добавил, что в мэрии также последуют этому примеру.

Энергетический кризис в Молдове разгорелся осенью из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. Старый истек в сентябре и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.

До 20 ноября в Молдавии объявлено ЧП, часть предприятий переведена на мазут и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Кишинев уже подписал контракт на закупку 1 млн кубометров газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol, накануне был объявлен третий тендер на поставку еще 1,5 млн. Ежегодные потребности республики в топливе составляют около 3 млрд кубометров в год.

Ранее по теме: FT узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных