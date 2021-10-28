Мэр Кишинева предложил отключить отопление властям из-за нехватки газа
Мэр Кишинева Ион Чебан предложил отключить отопление в зданиях молдавских госорганов на фоне дефицита газа в стране.
Он заявил, что столичные власти получили множество жалоб от граждан и семей с малолетними детьми о том, что коммунальные службы не предпринимают достаточных мер для обогрева их жилья. По его словам, в школах Кишинева отключили отопление на время каникул, при этом школах оно работает, но устанавливается «на минимальном уровне» в выходные дни. Сейчас в городе отапливается только 25% жилого фонда.
Чебан пообещал направить письмо с просьбой отключить от отопления госучреждения, находящиеся в столице, чтобы вместо этого начать отапливать жилые дома. Он добавил, что в мэрии также последуют этому примеру.
Энергетический кризис в Молдове разгорелся осенью из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. Старый истек в сентябре и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200-300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.
До 20 ноября в Молдавии объявлено ЧП, часть предприятий переведена на мазут и начат поиск альтернативных поставщиков газа. Кишинев уже подписал контракт на закупку 1 млн кубометров газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol, накануне был объявлен третий тендер на поставку еще 1,5 млн. Ежегодные потребности республики в топливе составляют около 3 млрд кубометров в год.