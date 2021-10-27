FT узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ

В 2020 г. средняя цена на российский газ для Молдавии составляла $149 за 1 тыс. куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров. Российский газовый гигант уже пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если та не погасит задолженность за топливо, которая вместе с учетом просрочки платежей превышает $700 млн. В Кишиневе в ответ пообещали провести независимый аудит, чтобы оценить размер долга. Пока переговоры продолжаются, Молдавия ищет альтернативные источники топлива.