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FT узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ

Ведомости

«Газпром» предлагал Молдавии скидку на газ в обмен на внесение поправок в соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в «Газпроме» сказали молдавским властям, что снизят цену, если республика отложит либерализацию газового рынка и усиление конкуренции, как того требуют правила ЕС. Как отмечает Financial Times, в Кремле смотрят на переговоры с Молдавией по газовому контракту с более широкого, политического угла после того, как президентом страны летом стала проевропейски ориентированная Майя Санду.

Кроме того, сообщается, что Россия выступает за выход Молдавии из зоны свободной торговли со странами Европейского союза и ее присоединение к Таможенному союзу.

Молдавия этой осенью столкнулась с критическим дефицитом газа, на фоне которого в стране было объявлено чрезвычайное положение. Единственным поставщиком топлива для страны ранее был «Газпром», контракт с которым истек в конце сентября и был продлен еще на один месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене по новому контракту, следующий раунд переговоров назначен на среду, 27 октября.

В 2020 г. средняя цена на российский газ для Молдавии составляла $149 за 1 тыс. куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров. Российский газовый гигант уже пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если та не погасит задолженность за топливо, которая вместе с учетом просрочки платежей превышает $700 млн. В Кишиневе в ответ пообещали провести независимый аудит, чтобы оценить размер долга. Пока переговоры продолжаются, Молдавия ищет альтернативные источники топлива.

Так, украинское издание «Экономическая правда» сообщило 25 октября, что «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 млн куб. м. газа в случае необходимости. Кишинев также подписал контракт на закупку 1 млн куб. м газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol. «Газпром» поставлял в Молдавию около 3 млрд кубометров в год.

Ранее по теме: В Молдавии раскритиковали решение властей закупать газ в обход «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных