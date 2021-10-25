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Молдавия проверит размер долга перед «Газпромом» через независимый аудит

Ведомости

Правительство Молдавии намерено провести независимый аудит, чтобы уточнить размер задолженности по поставкам газа перед Россией. Об этом заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну по итогам переговоров но новому газовому контракту в Москве.

«Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств», — приводит ТАСС слова министра.

Он добавил, что коммерческий долг перед «Газпромом» начал накапливаться с 1994 г. и власти Молдавии готовы обсуждать его погашение. В среду, 27 октября, следующий раунд переговоров по поставкам газа состоится в Санкт-Петербурге при участии главы «Газпрома» Алексея Миллера.

По оценке «Газпрома», задолженность Кишинева в виде платы за поставленный газ составляет $709 млн (тело долга в размере $433 млн и порядка $276 млн пени). Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица утверждала, что власти страны этот долг не признают. При этом российский холдинг готов продлить газовый контракт с Молдавией на условии скидки в 25% и при погашении Молдавией долга в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости». В «Газпроме» уже пригрозили остановить поставки газа в Молдавию, если та не выплатит долг за сентябрь и октябрь и не заключит новый контракт до 1 декабря.

На время переговоров действующий договор был продлен до 1 ноября, цена российского газа по нему выросла до рыночной цены в $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. В прошлом году за аналогичный объем республика платила в среднем $148.

Сейчас часть предприятий Молдавии переведены на мазут, в стране до 20 ноября действует режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа. На фоне дефицита топлива Молдавия обратилась к Украине с просьбой поставить около 15 млн куб. газа. В Киеве заявили о готовности пойти навстречу на условии возврата этого газа до конца зимы. 

Ранее в понедельник украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило, что отечественный газовый оператор «Нафтогаз» и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение о возможности поставок в Молдавию до 700 млн кубометров газа «в случае необходимости». Для этого «Нафтогаз» якобы намерен продавать Кишиневу приобретенный в Европе газ, делая это «с прибылью для компании». Сумма предполагаемой сделки не раскрывается.

Ранее по теме: В Молдавии отказались признавать исторический долг за газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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