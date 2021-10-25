Молдавия проверит размер долга перед «Газпромом» через независимый аудит

По оценке «Газпрома», задолженность Кишинева в виде платы за поставленный газ составляет $709 млн (тело долга в размере $433 млн и порядка $276 млн пени). Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица утверждала, что власти страны этот долг не признают. При этом российский холдинг готов продлить газовый контракт с Молдавией на условии скидки в 25% и при погашении Молдавией долга в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости». В «Газпроме» уже пригрозили остановить поставки газа в Молдавию, если та не выплатит долг за сентябрь и октябрь и не заключит новый контракт до 1 декабря.