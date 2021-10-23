В Молдавии отказались признавать исторический долг за газ
Молдавия отказывается признавать исторический долг за газ, эта тема не должна обсуждаться на переговорах с «Газпромом» о поставках топлива. Такое заявление сделала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в субботу в эфире телеканала Moldova 1.
«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — сказала Гаврилица.
Ранее стало известно о безрезультатном завершении двухдневных переговоров по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Россия предложила скидку в 25% при условии возвращения Молдавией долга в размере около $700 млн в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости».
22 октября парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за дефицита природного газа.
По словам Гаврилицы, это техническое решение, которое позволит закупить необходимый объем газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
На время действия режима ЧП будет принят ускоренный режим закупки природного газа, для чего будут выделены средства, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе через отступление от нормативных положений.
На этом фоне Украина на условии возврата пообещала поставить газ Молдавии, сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, говорила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1000 куб. м (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).