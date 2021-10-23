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В Молдавии отказались признавать исторический долг за газ

Ведомости

Молдавия отказывается признавать исторический долг за газ, эта тема не должна обсуждаться на переговорах с «Газпромом» о поставках топлива. Такое заявление сделала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в субботу в эфире телеканала Moldova 1.

«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — сказала Гаврилица.

Ранее стало известно о безрезультатном завершении двухдневных переговоров по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Россия предложила скидку в 25% при условии возвращения Молдавией долга в размере около $700 млн в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости».

22 октября парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за дефицита природного газа.

По словам Гаврилицы, это техническое решение, которое позволит закупить необходимый объем газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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На время действия режима ЧП будет принят ускоренный режим закупки природного газа, для чего будут выделены средства, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе через отступление от нормативных положений.

На этом фоне Украина на условии возврата пообещала поставить газ Молдавии, сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, говорила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1000 куб. м (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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