В Молдавии отказались признавать исторический долг за газ

В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, говорила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1000 куб. м (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).