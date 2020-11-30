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Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед «Газпромом»

Ведомости

Требование «Газпрома» к Молдавии оплачивать долги за газ, который потребляла непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР), «нечестно», заявила в интервью телеканалу РБК избранный президент страны Майя Санду.

«На левом берегу (в ПМР. — прим. ред.) не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала Санду, отметив, что на правом берегу Днестра «почти нет долгов "Газпрому"».

«Мы платим и платили все эти годы», — пояснила Санду, говоря о территории, подконтрольной Кишиневу. Она отметила, что рассчитанный «Газпромом» долг составляет $7,5 млрд.

«Единственное, о чем люди говорят на правом берегу, — это про коррумпированные схемы, про то, что платят за электричество больше, чем они должны, про то, что на правом берегу люди платят за газ, а на левом берегу люди не платят за газ», — сказала Санду.

Ранее Санду заявила, что оперативная группа российских войск должна выйти из Приднестровья, также необходимо вывезти с территории оружие. По ее словам, Кишинев никогда не одобрял нахождение там российских военных. Санду добавила, что проблема приднестровского конфликта не является неразрешимой. Она подчеркнула, что, так как в Приднестровье уже многие годы нет вооруженных столкновений, российских миротворцев нужно заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В Кремле ответили, что вывод российских миротворцев может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

Ранее по теме: Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных