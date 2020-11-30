Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед «Газпромом»
«На левом берегу (в ПМР. — прим. ред.) не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала Санду, отметив, что на правом берегу Днестра «почти нет долгов "Газпрому"».
«Мы платим и платили все эти годы», — пояснила Санду, говоря о территории, подконтрольной Кишиневу. Она отметила, что рассчитанный «Газпромом» долг составляет $7,5 млрд.
«Единственное, о чем люди говорят на правом берегу, — это про коррумпированные схемы, про то, что платят за электричество больше, чем они должны, про то, что на правом берегу люди платят за газ, а на левом берегу люди не платят за газ», — сказала Санду.
Ранее Санду заявила, что оперативная группа российских войск должна выйти из Приднестровья, также необходимо вывезти с территории оружие. По ее словам, Кишинев никогда не одобрял нахождение там российских военных. Санду добавила, что проблема приднестровского конфликта не является неразрешимой. Она подчеркнула, что, так как в Приднестровье уже многие годы нет вооруженных столкновений, российских миротворцев нужно заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В Кремле ответили, что вывод российских миротворцев может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.