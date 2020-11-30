Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед «Газпромом»

Ранее Санду заявила, что оперативная группа российских войск должна выйти из Приднестровья, также необходимо вывезти с территории оружие. По ее словам, Кишинев никогда не одобрял нахождение там российских военных. Санду добавила, что проблема приднестровского конфликта не является неразрешимой. Она подчеркнула, что, так как в Приднестровье уже многие годы нет вооруженных столкновений, российских миротворцев нужно заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. В Кремле ответили, что вывод российских миротворцев может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье.