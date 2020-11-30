Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Оперативная группа российских войск должна выйти из Приднестровья, также необходимо вывезти с территории оружие, заявила победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду.
«В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», — сказала Санду (цитата по ТАСС).
Избранный президент Молдавии отметила, что российских миротворцев в Приднестровье нужно заменить на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
«В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», — пояснила Санду.
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.