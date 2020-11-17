Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии

Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента МолдавииОна будет бороться с коррупцией и контрабандой и обещает вернуть на родину молдавских гастарбайтеров
Кандидат от собственноручно созданной партии «Действие и солидарность» Майя Санду пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и контрабандой. Первый пункт ее программы – изгнание недобросовестных судей и прокуроров, а чиновников она обяжет доказывать, что их деньги заработаны честным путем.
Коррупция мешает даже разрешить проблему Приднестровья, рассказывала Санду на днях в интервью журналисту Дмитрию Гордону: «В Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают большие деньги на контрабанде, на коррупционных схемах на территории Приднестровья. Например, мы покупаем газ у «Газпрома». Мы платим полную цену, Приднестровье не платит вообще за этот газ. Они не платят, а долг Российская Федерация считает за Молдовой. То есть там уже где-то $7,5 млрд за все, что употребили в Приднестровье за все это время. С другой стороны, Приднестровье использует газ для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег Республики Молдова покупает это электричество».