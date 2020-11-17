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Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии

Она будет бороться с коррупцией и контрабандой и обещает вернуть на родину молдавских гастарбайтеров
Софья Корепанова
Избранный президент Республики Молдова Майя Санду /DUMITRU DORU / EPA / ТАСС

Кандидат от собственноручно созданной партии «Действие и солидарность» Майя Санду пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и контрабандой. Первый пункт ее программы – изгнание недобросовестных судей и прокуроров, а чиновников она обяжет доказывать, что их деньги заработаны честным путем. 

Коррупция мешает даже разрешить проблему Приднестровья, рассказывала Санду на днях в интервью журналисту Дмитрию Гордону: «В Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают большие деньги на контрабанде, на коррупционных схемах на территории Приднестровья. Например, мы покупаем газ у «Газпрома». Мы платим полную цену, Приднестровье не платит вообще за этот газ. Они не платят, а долг Российская Федерация считает за Молдовой. То есть там уже где-то $7,5 млрд за все, что употребили в Приднестровье за все это время. С другой стороны, Приднестровье использует газ для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег Республики Молдова покупает это электричество».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных