Украина поставит газ Молдавии в долг на фоне энергокризиса

По словам Гаврилицы, в этом месяце Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов сырья. Это связано с тем, что Кишинев пока не пришел к соглашению с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа. Прошлый контракт истек 30 сентября и был продлен до конца октября, по нему прежняя цена в $550 за тысячу кубометров выросла до $790 (против примерно $150 годом ранее).