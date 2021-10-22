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Украина поставит газ Молдавии в долг на фоне энергокризиса

Ведомости

Украина на условии возврата поставит газ Молдавии, которая столкнулась с дефицитом топлива на фоне затянувшихся переговоров о продлении газового контракта с «Газпромом». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания совета (цитата по «РИА Новости»).

По словам секретаря, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер Молдавии Наталья Гаврилица. «Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдове мы в ближайшее время можем оказать», — добавил он.

Ранее сегодня молдавский парламент проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита природного газа. На этот период в Молдавии будет принят ускоренный режим закупки природного газа, также будут приниматься оперативные действия по обеспечению природным газом, в том числе через отступление от нормативных положений.

По словам Гаврилицы, в этом месяце Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов сырья. Это связано с тем, что Кишинев пока не пришел к соглашению с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа. Прошлый контракт истек 30 сентября и был продлен до конца октября, по нему прежняя цена в $550 за тысячу кубометров выросла до $790 (против примерно $150 годом ранее).

Ранее по теме: В Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток на фоне энергетического кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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