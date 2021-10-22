Украина поставит газ Молдавии в долг на фоне энергокризиса
Украина на условии возврата поставит газ Молдавии, которая столкнулась с дефицитом топлива на фоне затянувшихся переговоров о продлении газового контракта с «Газпромом». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания совета (цитата по «РИА Новости»).
По словам секретаря, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер Молдавии Наталья Гаврилица. «Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдове мы в ближайшее время можем оказать», — добавил он.
Ранее сегодня молдавский парламент проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита природного газа. На этот период в Молдавии будет принят ускоренный режим закупки природного газа, также будут приниматься оперативные действия по обеспечению природным газом, в том числе через отступление от нормативных положений.
По словам Гаврилицы, в этом месяце Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов сырья. Это связано с тем, что Кишинев пока не пришел к соглашению с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа. Прошлый контракт истек 30 сентября и был продлен до конца октября, по нему прежняя цена в $550 за тысячу кубометров выросла до $790 (против примерно $150 годом ранее).