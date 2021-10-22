В Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток на фоне энергетического кризиса
Парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита природного газа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламента.
По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, это техническое решение, которое позволит закупить необходимый объем газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
На время действия режима ЧП будет принят ускоренный режим закупки природного газа, для чего будут выделены средства, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом в том числе через отступление от нормативных положений.
Предложение ввести режим ЧП поступило от правительства на фоне дефицита поставок природного газа. В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, заявила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).
Власти Молдавии рассчитывают на среднюю цену в 200-300 долларов за тысячу кубометров, предлагая взамен обсудить погашение исторических долгов и отодвинуть сроки внедрения положений обновленной газовой директивы ЕС, которая затрагивает инвестиции «Газпрома» в республике. Параллельно Молдавия ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами.