В Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток на фоне энергетического кризиса

Предложение ввести режим ЧП поступило от правительства на фоне дефицита поставок природного газа. В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, заявила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).