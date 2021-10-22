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В Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток на фоне энергетического кризиса

Ведомости

Парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита природного газа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба парламента.

По словам премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, это техническое решение, которое позволит закупить необходимый объем газа из альтернативных источников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

На время действия режима ЧП будет принят ускоренный режим закупки природного газа, для чего будут выделены средства, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом в том числе через отступление от нормативных положений.

Предложение ввести режим ЧП поступило от правительства на фоне дефицита поставок природного газа. В октябре Молдавия импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива, заявила Гаврилица. Это связано с тем, что Кишинев пока не договорился с «Газпромом» об очередном продлении контракта по поставкам газа, истекшего 30 сентября и продленного до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует топливо по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. (в сентябре цена составляла $550, в прошлом году — в среднем $148,87).

Власти Молдавии рассчитывают на среднюю цену в 200-300 долларов за тысячу кубометров, предлагая взамен обсудить погашение исторических долгов и отодвинуть сроки внедрения положений обновленной газовой директивы ЕС, которая затрагивает инвестиции «Газпрома» в республике. Параллельно Молдавия ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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