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«Газпром» пригрозил закрыть в декабре поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга

Ведомости

С 1 декабря «Газпром» намерен прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не оплатит накопившиеся долги. Сейчас тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигла $709 млн, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

По его словам, вина за сложную ситуацию с поставками российского газа полностью лежит на властях Молдавии. Он заявил, что страна не намерена признавать накопившуюся сумму задолженности и отвергает предложенную цену на газ, «хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», цитирует представителя «Газпрома» «РИА Новости».

Компания готова продлить поставки в Молдавию в ноябре в том случае, если произойдет выплата долга за сентябрь и октябрь. Остальную накопившуюся задолженность в полном объеме придется погасить для заключения дальнейших контрактов.

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«Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову», — сказал Куприянов, отметив, что Молдавия «своими руками провоцирует кризис».

У компании вызывают вопросы намерение властей ликвидировать предприятие «Молдова-газ», за которым числятся долги. 

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отказе признавать накопившийся исторический долг. Это произошло после безрезультатного завершения двухдневных переговоров по газу с российской стороной. Россия предложила скидку в 25% при условии возвращения Молдавией долга в размере около $700 млн в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости».

22 октября парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за дефицита природного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных