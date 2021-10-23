«Газпром» пригрозил закрыть в декабре поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отказе признавать накопившийся исторический долг. Это произошло после безрезультатного завершения двухдневных переговоров по газу с российской стороной. Россия предложила скидку в 25% при условии возвращения Молдавией долга в размере около $700 млн в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости».