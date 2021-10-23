«Газпром» пригрозил закрыть в декабре поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга
С 1 декабря «Газпром» намерен прекратить поставки газа в Молдавию, если страна не оплатит накопившиеся долги. Сейчас тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигла $709 млн, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
По его словам, вина за сложную ситуацию с поставками российского газа полностью лежит на властях Молдавии. Он заявил, что страна не намерена признавать накопившуюся сумму задолженности и отвергает предложенную цену на газ, «хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», цитирует представителя «Газпрома» «РИА Новости».
Компания готова продлить поставки в Молдавию в ноябре в том случае, если произойдет выплата долга за сентябрь и октябрь. Остальную накопившуюся задолженность в полном объеме придется погасить для заключения дальнейших контрактов.
«Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову», — сказал Куприянов, отметив, что Молдавия «своими руками провоцирует кризис».
У компании вызывают вопросы намерение властей ликвидировать предприятие «Молдова-газ», за которым числятся долги.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отказе признавать накопившийся исторический долг. Это произошло после безрезультатного завершения двухдневных переговоров по газу с российской стороной. Россия предложила скидку в 25% при условии возвращения Молдавией долга в размере около $700 млн в течение трех лет. Кишинев готов был согласиться на это при снижении цены на 50%, сообщали «РИА Новости».
22 октября парламент Молдавии на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за дефицита природного газа.