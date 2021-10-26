В Молдавии раскритиковали решение властей закупать газ в обход «Газпрома»

«Газ, который правительство приобрело у Польши, намного дороже чем у "Газпрома", так как поляки сами покупают российский газ. На бирже в Европе он стоит более $1000 за тысячу кубометров, и никто не будет продавать себе в убыток», — приводит ТАСС слова Муравского. Он отметил, что премьер Наталья Гаврилица объявила цену на закупку газа из Польши коммерческой тайной, при этом она была вынуждена признать, что он стоит не меньше $1000 за тысячу кубометров.