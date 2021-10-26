В Молдавии раскритиковали решение властей закупать газ в обход «Газпрома»
Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский раскритиковал решение правительства закупать газ у Польши по цене более высокой, чем у «Газпрома».
«Газ, который правительство приобрело у Польши, намного дороже чем у "Газпрома", так как поляки сами покупают российский газ. На бирже в Европе он стоит более $1000 за тысячу кубометров, и никто не будет продавать себе в убыток», — приводит ТАСС слова Муравского. Он отметил, что премьер Наталья Гаврилица объявила цену на закупку газа из Польши коммерческой тайной, при этом она была вынуждена признать, что он стоит не меньше $1000 за тысячу кубометров.
Молдавия в настоящее время ведет переговоры с «Газпромом» по перезаключению долгосрочного газового контракта. Предыдущий договор, подписанный еще в 2008 г., был продлен до 1 ноября, цена российского газа по нему выросла до рыночной цены в $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. В прошлом году за аналогичный объем республика платила в среднем $148.
Ранее Молдавия заключила договор на пробную закупку газа у Польши на фоне затянувшихся переговоров с российским «Газпромом». В рамках соглашения польская PGNiG поставит молдавской государственной компании Energocom 1 млн куб. м природного газа. Это первая сделка по покупке Молдавией топлива у альтернативного поставщика с момента введения чрезвычайного положения в республике на прошлой неделе из-за дефицита газа. Стоимость газа в рамках контракта с Польшей не раскрывается. В правительстве заверили, что этот шаг никак не отразится на тарифе для потребителей.