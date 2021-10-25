Польша поставит Молдавии 1 млн кубометров «пробного» газа

По оценке «Газпрома», Кишинев должен России больше $700 млн за поставленный газ, этот долг начал накапливаться еще с 1994 г. При этом российский холдинг готов продлить действующий контракт с Молдавией на условии скидки в 25% и при погашении Молдавией долга в течение трех лет. Молдавия хотела скидку в 50%, и стороны пока не пришли к соглашению. В «Газпроме» уже пригрозили остановить поставки газа в Молдавию, если та не выплатит долг за сентябрь и октябрь и не заключит новый контракт до 1 декабря. Следующий раунд переговоров запланирован на 27 октября.