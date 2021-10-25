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Польша поставит Молдавии 1 млн кубометров «пробного» газа

Ведомости

Молдавия заключила договор на пробную закупку газа у Польши на фоне затянувшихся переговоров с российским «Газпромом». Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В рамках соглашения польская PGNiG поставит молдавской государственной компании Energocom 1 млн кубометров природного газа. Это первая сделка по покупке Молдавией топлива у альтернативного поставщика с момента введения чрезвычайного положения в республике на прошлой неделе из-за дефицита газа. В правительстве заверили, что этот шаг никак не отразится на тарифе для потребителей.

Молдавия ведет переговоры с «Газпромом» по перезаключению долгосрочного газового контракта. Предыдущий договор, подписанный еще в 2008 г., был продлен до 1 ноября, цена российского газа по нему выросла до рыночной цены в $790 за тысячу кубометров при среднегодовом значении в $200. В прошлом году за аналогичный объем республика платила в среднем $148.

По оценке «Газпрома», Кишинев должен России больше $700 млн за поставленный газ, этот долг начал накапливаться еще с 1994 г. При этом российский холдинг готов продлить действующий контракт с Молдавией на условии скидки в 25% и при погашении Молдавией долга в течение трех лет. Молдавия хотела скидку в 50%, и стороны пока не пришли к соглашению. В «Газпроме» уже пригрозили остановить поставки газа в Молдавию, если та не выплатит долг за сентябрь и октябрь и не заключит новый контракт до 1 декабря. Следующий раунд переговоров запланирован на 27 октября.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило, что «Нафтогаз» и Energocom подписали рамочное соглашение о возможности поставок в Молдавию до 700 млн кубометров газа «в случае необходимости». Для этого «Нафтогаз» якобы намерен продавать Кишиневу приобретенный в Европе газ, делая это «с прибылью для компании».

Ранее по теме: Молдавия проверит размер долга перед «Газпромом» через независимый аудит

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных