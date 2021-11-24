Bloomberg: часть британских «коронавирусных» кредитов могла достаться махинаторам

Помимо недавно созданных юрлиц такой схемой воспользовались и неактивные компании — те, которые не осуществляют коммерческую деятельность и не фиксируют доход. Подобных заемщиков оказалось около 60, выяснило агентство. Среди них — фирма финансиста Джона Беквита, которая регистрировалась как неактивная с 2018-го и имела активы на 60 фунтов стерлингов, однако в ноябре 2020-го получила заем по CBILS в размере 3,7 млн фунтов (около $5 млн). Еще один кредит в размере 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн) по программе в августе 2020-го получила компания, которая бездействовала до начала пандемии, однако спустя менее чем год объявила о начале добровольной ликвидации с балансовой стоимостью активов в 151 000 фунтов.