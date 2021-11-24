Bloomberg: часть британских «коронавирусных» кредитов могла достаться махинаторам
Британские банки выдали сомнительным заемщикам более 130 млн фунтов стерлингов ($173 млн) госкредитов по программе помощи бизнесу, пострадавшему в результате коронавирусной пандемии, сообщает Bloomberg.
Речь идет о программе Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS), действовавшей с марта 2020-го по март 2021-го. Кредиты по ней выдавались региональными банками, в течение первых шести месяцев процентные ставки кредитов финансировало правительство, которое выдавало гарантии на 80% от суммы кредита. Максимальный размер займа составлял 5 млн фунтов стерлингов ($6,7 млн). На кредиты могли претендовать компании с годовым оборотом не более 45 млн фунтов стерлингов. Кроме того, заемщикам нужно было доказать, что их бизнес затронула пандемия и что более половины их выручки до введения в стране ограничительных мер приходилось на продажу товаров или услуг.
Как указывают аналитики Bloomberg, более 85 компаний были созданы лишь за несколько недель или месяцев до того, как они получили льготные ссуды в рамках CBILS. Одну из них в августе 2020-го, то есть уже после начала пандемии, основал бывший инвестбанкир Грегори Пеццелла. Спустя двое суток после создания она получила госкредит в размере 4,7 млрд фунтов.
Помимо недавно созданных юрлиц такой схемой воспользовались и неактивные компании — те, которые не осуществляют коммерческую деятельность и не фиксируют доход. Подобных заемщиков оказалось около 60, выяснило агентство. Среди них — фирма финансиста Джона Беквита, которая регистрировалась как неактивная с 2018-го и имела активы на 60 фунтов стерлингов, однако в ноябре 2020-го получила заем по CBILS в размере 3,7 млн фунтов (около $5 млн). Еще один кредит в размере 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн) по программе в августе 2020-го получила компания, которая бездействовала до начала пандемии, однако спустя менее чем год объявила о начале добровольной ликвидации с балансовой стоимостью активов в 151 000 фунтов.
«Эти компании, у которых, согласно их отчетности, нет ни оборота, ни активов и которые внезапно начинают действовать и заявляют права на поддержку их бизнеса, должны были вызвать тревогу у кредиторов», — сказал представитель британского отделения Transparency International Бен Каудок.
В министерстве по делам бизнеса, энергетики и стратегического развития промышленности, которое отвечало за распределение средств по программе CBILS, заявили, что тесно сотрудничают с кредитными организациями и правоохранительными ведомствами для обнаружения и расследования мошеннических действий, связанных с выдачей госкредитов. «Мы продолжаем бороться со всеми случаями махинаций, связанных с COVID-19, и не потерпим никаких попыток обмануть британских налогоплательщиков», — сказали в ведомстве.