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Бизнес

Титов предложил ввести новые меры поддержки бизнеса при продлении ограничений

Ведомости

Льготные кредиты для бизнеса по программе «ФОТ 3.0» стоит сделать невозвратными при продлении антиковидных ограничений, как это было предусмотрено предыдущей программой «ФОТ 2.0». С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

«Мы говорим о налоговой реструктуризации, по крайней мере, за четвертый квартал 2021 г. Говорим и о том, что прямые субсидии должны рассматриваться, возможно, и в дальнейшем. Если будут продлевать ограничения, в том числе в виде QR-кодов, это должна быть ежемесячная история. Это мы считаем главным», — приводит ТАСС слова Титова на конференции «Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения».

Кроме того, бизнес-омбудсмен выступил за снятие ограничений по заполняемости залов и времени работы при введении системы QR-кодов.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса «ФОТ 3.0» будет действовать до 30 декабря. Она дает возможность предпринимателям получить льготный кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. Ключевое условие получения займа — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

По данным Минэкономразвития, на 18 ноября в кредитные организации поступило более 27 000 заявлений на получение льготного кредита на сумму более 100 млрд руб., из них было одобрено 11 000 обращений на сумму свыше 30 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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