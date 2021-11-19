Титов предложил ввести новые меры поддержки бизнеса при продлении ограничений

«Мы говорим о налоговой реструктуризации, по крайней мере, за четвертый квартал 2021 г. Говорим и о том, что прямые субсидии должны рассматриваться, возможно, и в дальнейшем. Если будут продлевать ограничения, в том числе в виде QR-кодов, это должна быть ежемесячная история. Это мы считаем главным», — приводит ТАСС слова Титова на конференции «Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения».