Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Такая инициатива содержится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой (есть у «Ведомостей»). Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил один из чиновников, участвующих в разработке данной инициативы. Представитель Минэкономразвития сообщил, что у ведомства было поручение от правительства представить доклад по данному вопросу. Представитель аппарата Голиковой не ответил на запрос.