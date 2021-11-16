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Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Предложенные меры позволят сократить издержки ритейлеров на благотворительность и простимулируют развитие фудшеринга, считают эксперты
Анастасия Бойко
Международная практика налогообложения товарных пожертвований направлена на стимулирование производителей и продавцов отказаться от уничтожения товаров, пригодных к использованию / «Фонд продовольствия «Русь»

Минэкономразвития предложило внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности. Предложение позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит правительство. Стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки.

Такая инициатива содержится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой (есть у «Ведомостей»). Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил один из чиновников, участвующих в разработке данной инициативы. Представитель Минэкономразвития сообщил, что у ведомства было поручение от правительства представить доклад по данному вопросу. Представитель аппарата Голиковой не ответил на запрос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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