Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров на благотворительностьПредложенные меры позволят сократить издержки ритейлеров на благотворительность и простимулируют развитие фудшеринга, считают эксперты
Минэкономразвития предложило внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности. Предложение позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит правительство. Стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки.
Такая инициатива содержится в письме замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой (есть у «Ведомостей»). Подлинность документа «Ведомостям» подтвердил один из чиновников, участвующих в разработке данной инициативы. Представитель Минэкономразвития сообщил, что у ведомства было поручение от правительства представить доклад по данному вопросу. Представитель аппарата Голиковой не ответил на запрос.