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Кабмин выделит 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России» до конца года

Ведомости

Правительство приняло решение выделить до конца года 5 млрд руб. на докапитализацию «Почты России» и обновление 632 почтовых отделений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания правительства с президентом. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». 

«Правительство приняло решение о выделении в этом году 5 млрд руб. на докапитализацию почты и обновление первых 632 отделений почтовой связи», — сказал он. 

Всего модернизации потребует 25 160 почтовых отделений, отметил Чернышенко. «Причем они все в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с менее 5000 человек (населения. — Ред.)», — отметил вице-премьер. 

Модернизация более 25 000 отделений должна завершиться до конца 2025 г., подчеркнул Чернышенко. 

В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому внеслись изменения в устав «Почты России», дополнив его пунктом о праве организации дополнительно разместить бездокументарные акции номинальной стоимостью пакета в 300 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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