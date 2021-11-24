Кабмин выделит 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России» до конца года

Правительство приняло решение выделить до конца года 5 млрд руб. на докапитализацию «Почты России» и обновление 632 почтовых отделений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания правительства с президентом. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».