Кабмин выделит 5 млрд рублей на докапитализацию «Почты России» до конца года
Правительство приняло решение выделить до конца года 5 млрд руб. на докапитализацию «Почты России» и обновление 632 почтовых отделений. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания правительства с президентом. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Правительство приняло решение о выделении в этом году 5 млрд руб. на докапитализацию почты и обновление первых 632 отделений почтовой связи», — сказал он.
Всего модернизации потребует 25 160 почтовых отделений, отметил Чернышенко. «Причем они все в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с менее 5000 человек (населения. — Ред.)», — отметил вице-премьер.
Модернизация более 25 000 отделений должна завершиться до конца 2025 г., подчеркнул Чернышенко.
В начале октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому внеслись изменения в устав «Почты России», дополнив его пунктом о праве организации дополнительно разместить бездокументарные акции номинальной стоимостью пакета в 300 млрд руб.