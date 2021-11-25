Российский бизнес назвал риски всемирной налоговой реформы для России
Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проанализировали риски, с которыми Россия может столкнуться, если присоединится к глобальной налоговой реформе корпоративного налогообложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект позиции комитета РСПП по налоговым рискам по итогам анализа международного плана.
Речь идет о запущенной в июле под эгидой ОЭСР и G20 инициативе, которая, в частности, предполагает введение единой минимальной ставки корпоративного налога в 15%. Этот компонент реформы (Pillar2) распространится на международные группы компаний (МГК) с выручкой от 750 млн евро и, по задумке авторов, позволит препятствовать уходу транснациональных корпораций из юрисдикций с более высокими налогами туда, где налоги меньше. Первый компонент, Pillar1, позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг МГК. Россия поддержала план реформы вместе со 136 другими странами, он должен вступить в силу в 2023 г.
Налоговый комитет РСПП пришел к выводу, что российские корпорации так или иначе попадут под действие реформы, поэтому Россия не может отказаться от участия в ней. Предприниматели назвали в числе основных рисков для себя угрозу действующим льготным режимам налогообложения в стране, таким как специальные инвестиционные контракты (СПИК) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Хотя проект глобального минимального налога прямо не запрещает налоговые льготы, они будут фактически сокращены или вовсе нивелированы из-за того, что зарубежные юрисдикции присутствия российской группы смогут добрать налог, недоплаченный в России, если прибыль в последней эффективно облагается по ставке ниже 15%.
Таким образом, льготные режимы с налоговыми ставками менее 15% могут быть ликвидированы, что ставит под угрозу инвестпроекты, которые невозможно реализовать без мер господдержки, предупредили в РСПП. В этом случае государству придется применять альтернативные механизмы поддержки инвестиций, например, субсидии, предположили предприниматели. В противном случае, считают они, «негативным последствием для государства может стать срыв инвестиционных проектов, новая волна недоверия инвесторов к стабильности инвестиционного климата».
Правительство ранее заявляло о публичной поддержке реформы: по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, она поможет побороть самые вопиющие и активно применяемые инструменты налоговой оптимизации, что принесет в бюджет страны десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом Сазанов указывал на риски, которые содержатся в проекте реформы для российских преференциальных налоговых режимов — в том числе в таких секторах, как IT (где ставка по налогу на прибыль составляет 3%) и сельское хозяйство, где действует нулевая ставка.