Российский бизнес назвал риски всемирной налоговой реформы для России

Налоговый комитет РСПП пришел к выводу, что российские корпорации так или иначе попадут под действие реформы, поэтому Россия не может отказаться от участия в ней. Предприниматели назвали в числе основных рисков для себя угрозу действующим льготным режимам налогообложения в стране, таким как специальные инвестиционные контракты (СПИК) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Хотя проект глобального минимального налога прямо не запрещает налоговые льготы, они будут фактически сокращены или вовсе нивелированы из-за того, что зарубежные юрисдикции присутствия российской группы смогут добрать налог, недоплаченный в России, если прибыль в последней эффективно облагается по ставке ниже 15%.