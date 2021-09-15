В Минфине увидели риски для бизнеса из-за глобальной налоговой реформы

Новые правила игры

ОЭСР представила консолидированную позицию 131 страны, включая Россию, по видению налоговых изменений 1 июля. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.

Первое – так называемый механизм Pillar 1 – предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Изначально предполагалось распространить эту меру прежде всего на IT-компании, но к моменту публикации организация решила не ограничивать ее определенными отраслями, а распространить повсеместно – на любые международные группы компаний (МГК). Фактически Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги.

Второе направление, или Pillar 2, предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах.

Более детализированный проект реформы ОЭСР должна представить в октябре-ноябре. Запустить новые правила планируется в 2023 г.