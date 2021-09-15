В Минфине увидели риски для бизнеса из-за глобальной налоговой реформы

В Минфине увидели риски для бизнеса из-за глобальной налоговой реформыВедомство предложило ОЭСР сделать для активных компаний исключение
Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% – механизм Pillar 2 фискальной реформы ОЭСР – создает риски для российских преференциальных налоговых режимов. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, в зоне риска находятся такие секторы, как, например, IT-индустрия (ставка по налогу на прибыль установлена на уровне 3%. – «Ведомости»), сельское хозяйство (0%. – «Ведомости») и другие активные отрасли.
Россия предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты российского активного бизнеса, сообщил Сазанов. «Есть отрасли, которые пользуются льготными режимами, но повышают занятость, привлекают инвестиции, иными словами, ведут активную деятельность. В рабочих группах ОЭСР мы обсуждаем и отстаиваем определенные изъятия из механизма Pillar 2, чтобы такого рода преференциальные налоговые режимы не попали в его периметр», – заявил замминистра. По его словам, Россия предложила специальные корректировки в формулу, которые позволили бы российскому активному бизнесу сохранить льготную ставку при расчете минимального уровня налогообложения. «Будет ли предложенный механизм поддержан мировым сообществом – этот вопрос остается открытым. Понятно будет в середине октября», – уточнил замминистра.
Позднее представитель Минфина в ответ на уточняющие вопросы «Ведомостей» передал со ссылкой на Сазанова следующее. «При этом, говоря о рисках, важно помнить, что механизм Pillar 2 распространяется только на компании с выручкой свыше 750 млн евро, что в любом случае существенно сужает периметр компаний, которые под него подпадают. Также в периметр Pillar 2 не попадают компании, местом налогового резидентства которых, а также их бенефициарных собственников, является исключительно Российская Федерация». Представитель Минфина также подчеркнул, что предложения по изъятиям сделаны для всех отраслей, в которых ведется активная деятельность.
Как рассказал ранее источник «Ведомостей», правительство не хочет допустить такой вариант развития событий, когда иностранный бюджет получает фактически российские налоговые потоки. Если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, власти допускают вариант повышения налога на прибыль для «дочек» международных компаний до наднационального уровня в 15%. Чтобы сохранить привлекательность России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса, рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметил собеседник.
Новые правила игры
ОЭСР представила консолидированную позицию 131 страны, включая Россию, по видению налоговых изменений 1 июля. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.
Первое – так называемый механизм Pillar 1 – предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Изначально предполагалось распространить эту меру прежде всего на IT-компании, но к моменту публикации организация решила не ограничивать ее определенными отраслями, а распространить повсеместно – на любые международные группы компаний (МГК). Фактически Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги.
Второе направление, или Pillar 2, предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах.
Более детализированный проект реформы ОЭСР должна представить в октябре-ноябре. Запустить новые правила планируется в 2023 г.
«Налогообложение – это элемент суверенитета страны, – подчеркивал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на сессии Московского финансового форума. – Никто не отменял возможность льгот. Как определить, какие льготы ущербные, а какие нет?» Новые правила вводятся в «масштабе мира»и «нет шанса провести эксперимент – попробовать, что же из этого выйдет», поэтому «нужно очень серьезно относиться к рискам», указывал глава ФНС. Сам Сазанов в своем выступлении называл механизм Pillar 1 «прорывом», а Pillar 2 сравнил с «полетом человека в космос». По его словам, присоединение России к глобальной инициативе принесет в бюджет «десятки миллиардов рублей ежегодно».
Кому грозит рост налогов
C высокой долей вероятности международные компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль, рассказали опрошенные «Ведомостями»налоговые консультанты. При этом налоговые доходы получит не Россия, а бюджет той страны, где зарегистрирован их зарубежный холдинг.
Основной риск – что на уровне материнской компании будет взиматься дополнительный налог, если какие-то компании в группе уплачивают налог на прибыль по ставке меньше 15%, отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte, СНГ, Наталья Кузнецова. В этом случае государство, где зарегистрирована материнская компания, будет удерживать налог по ставке, составляющей разницу между 15% и льготной ставкой. Согласятся ли налоговые органы в стране регистрации холдинга делать исключения для активных компаний, которые применяют налоговые льготы, это вопрос, отмечает Кузнецова.
«Ведомости»направили запросы в крупнейшие российские IT-компании – Mail.ru Group (Mail.ru Group Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах), «Яндекс» (материнская компания Yandex N. V. зарегистрирована в Нидерландах), а также сельхозпроизводителям «Мираторг» (Agromir Ltd. базируется на Кипре), «Русагро» (Ros Agro plc, Кипр), «Эконива»(Ekosem Agrar AG, Германия), «Содружество» (Sodrugestvo Group S.A., Люксембург). Представитель «Яндекса» отказался от комментариев, остальные не ответили.
На практике, даже если исключений из механизма для России предусмотрено не будет, компании из преференциальных режимов могут и не столкнуться с повышением ставки до минимального уровня, отмечает партнер EY Марина Белякова. По правилам Pillar 2 эффективная ставка налога определяется по стране в целом, а не по отдельным организациям. Поэтому льготный режим одного российского юрлица вполне может перекрыться обычным режимом других при условии, что они составляют единую группу, пояснила она.
Другая категория бизнеса, которая находится под угрозой роста налоговой нагрузки, – это компании, которые получают выручку за рубежом и платят роялти в Россию. В частности, этот риск актуален для международных компаний с разработчиками и правами на продукт в России и дистрибуторами за рубежом, добавил партнер PwC Михаил Филинов. Представители «Лаборатории Касперского» и ABBYY отказались от комментариев.
Существуют риски для компаний с акционерами за рубежом, пояснила партнер КПМГ в СНГ Анна Воронкова. Причем дополнительный налог будет взиматься в стране материнской компании. «Компании будут доплачивать налог в бюджет другой страны», – констатировала Воронкова.
Риск роста налоговой нагрузки существует и для проектов в рамках специальных инвестиционных контрактов или иных инвестиционных договоров с региональными властями, где тоже предусмотрены льготы по налогу на прибыль, отмечает эксперт.
Цель глобальной реформы – «остановить перераспределение прибыли в юрисдикции с низкими налоговыми ставками», подчеркивает Воронкова. Государственная политика по налоговому стимулированию отдельных отраслей не противоречит этой цели. Поэтому вполне возможно, что ОЭСР согласится на исключения, считает эксперт.
Впрочем, как ранее заверял «Ведомости»близкий к правительству источник, российских национальных компаний, которые входят в реестр производителей отечественного ПО (курируется Минцифры), изменения не затронут – никаких рисков для них нет. Международное регулирование вводится надолго, поэтому важно предусмотреть системные решения возможных рисков, подчеркивает Филинов из PwC. В правилах Pillar 2 уже предусмотрены изъятия, например привязанные к стоимости основных средств. Вероятно обсуждение дополнительных, по видам деятельности – добычных проектов, IT-отрасли, предположила Белякова.
Представители Минцифры и Минсельхоза не ответили на запрос «Ведомостей».