Экономические власти предложили план защиты россиян от инфляции

Рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции. Смягчить давление можно за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров – бенефициаров роста цен – и переадресации их на помощь населению. Такую стратегию поддержали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.