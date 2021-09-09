Экономические власти предложили план защиты россиян от инфляции

Экономические власти предложили план защиты россиян от инфляцииНадо изымать сверхдоходы у бизнеса и отдавать их населению
Рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции. Смягчить давление можно за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров – бенефициаров роста цен – и переадресации их на помощь населению. Такую стратегию поддержали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.
В августе в России продолжалось ускорение инфляции: по итогам недели, завершившейся 30 августа, рост цен составил 6,79% в годовом выражении – инфляция приблизилась к максимумам августа 2016 г. (6,9%).
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