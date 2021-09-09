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Экономические власти предложили план защиты россиян от инфляции

Надо изымать сверхдоходы у бизнеса и отдавать их населению
Ольга Агеева Анастасия Бойко Антон Козлов Юлия Церех
Руководители профильных ведомств хотят защитить население от растущей инфляции / Евгений Одиноков / РИА Новости

Рост цен в России в значительной степени вызван глобальной волной инфляции. Смягчить давление можно за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров – бенефициаров роста цен – и переадресации их на помощь населению. Такую стратегию поддержали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.

В августе в России продолжалось ускорение инфляции: по итогам недели, завершившейся 30 августа, рост цен составил 6,79% в годовом выражении – инфляция приблизилась к максимумам августа 2016 г. (6,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных