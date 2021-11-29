«Автоваз» не намерен продавать авто с обязательной установкой допоборудования

Ранее сообщалось, что «Автоваз» планирует с 15 ноября запретить продажу автомобилей Lada без дополнительных аксессуаров (защита двигателя, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, и т. д.), которые предписывает устанавливать завод, причем набор опций будет варьироваться в зависимости от модели. В результате такого пакетного предложения стоимость автомобилей концерна могла вырасти на сумму от 8000 до 30 000 руб. «Автоваз» в 2021 г. поднимал цены на автомобили уже шесть раз, всего они выросли с начала года на 9-12%.