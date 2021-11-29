«Автоваз» не намерен продавать авто с обязательной установкой допоборудования
«Автоваз» отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об отсутствии планов продавать автомобили с обязательной установкой дополнительного оборудования, сообщили в ведомстве 29 ноября.
«Как пояснил производитель, ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров планируется с 1 декабря, при этом они не будут исключать ранее существовавшие», — говорится в заявлении ФАС по итогам проверки новой модели реализации «Автоваза».
Ранее сообщалось, что «Автоваз» планирует с 15 ноября запретить продажу автомобилей Lada без дополнительных аксессуаров (защита двигателя, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, и т. д.), которые предписывает устанавливать завод, причем набор опций будет варьироваться в зависимости от модели. В результате такого пакетного предложения стоимость автомобилей концерна могла вырасти на сумму от 8000 до 30 000 руб. «Автоваз» в 2021 г. поднимал цены на автомобили уже шесть раз, всего они выросли с начала года на 9-12%.
«Автоваз» первым из российских автопроизводителей ощутил на себе глобальный дефицит микроэлектронных компонентов — летом и осенью сборка в Тольятти неоднократно приостанавливалась из-за нехватки микрочипов. Сборочная линия самого продаваемого автомобиля в России, Lada Granta, останется в простое 29 и 30 ноября, по данным «Автостата».
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Lada на российском рынке в январе-октябре текущего года составили 294 400 автомобилей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи Lada упали в октябре 2021 г. на 31% по сравнению с октябрем 2020-го (25 573 ед. против 37 019 ед.). Первые две строчки в рейтинге самых популярных в России автомобилей в январе-октябре 2021 г. заняла продукция «Автоваза»: на первом месте — Lada Granta c 98 259 проданных автомобилей, на втором — Lada Vesta (93 121 ед.). Третье место заняла Kia Rio (70 203 шт.).