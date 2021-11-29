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«Автоваз» не намерен продавать авто с обязательной установкой допоборудования

Ведомости

«Автоваз» отчитался перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) об отсутствии планов продавать автомобили с обязательной установкой дополнительного оборудования, сообщили в ведомстве 29 ноября.

«Как пояснил производитель, ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров планируется с 1 декабря, при этом они не будут исключать ранее существовавшие», — говорится в заявлении ФАС по итогам проверки новой модели реализации «Автоваза».

Ранее сообщалось, что «Автоваз» планирует с 15 ноября запретить продажу автомобилей Lada без дополнительных аксессуаров (защита двигателя, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, и т. д.), которые предписывает устанавливать завод, причем набор опций будет варьироваться в зависимости от модели. В результате такого пакетного предложения стоимость автомобилей концерна могла вырасти на сумму от 8000 до 30 000 руб. «Автоваз» в 2021 г. поднимал цены на автомобили уже шесть раз, всего они выросли с начала года на 9-12%.

«Автоваз» первым из российских автопроизводителей ощутил на себе глобальный дефицит микроэлектронных компонентов — летом и осенью сборка в Тольятти неоднократно приостанавливалась из-за нехватки микрочипов. Сборочная линия самого продаваемого автомобиля в России, Lada Granta, останется в простое 29 и 30 ноября, по данным «Автостата».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Lada на российском рынке в январе-октябре текущего года составили 294 400 автомобилей — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи Lada упали в октябре 2021 г. на 31% по сравнению с октябрем 2020-го (25 573 ед. против 37 019 ед.). Первые две строчки в рейтинге самых популярных в России автомобилей в январе-октябре 2021 г. заняла продукция «Автоваза»: на первом месте — Lada Granta c 98 259  проданных автомобилей, на втором — Lada Vesta (93 121 ед.). Третье место заняла Kia Rio (70 203 шт.).

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» запустит производство обновленной Lada Vesta весной 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных