«АвтоВАЗ» запустит производство обновленной Lada Vesta весной 2022 года

«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов пострадал от перебоев с поставкой микроэлектроники. На протяжении лета – осени этого года компания неоднократно приостанавливала сборку машин в Тольятти из-за нехватки микрочипов Bosch. Но остановок на заводе «Lada Ижевск», который собирает Lada Vesta, не было, говорил «Ведомостям» представитель компании. Автоконцерну приходилось даже урезать комплектации моделей Vesta, Xray и Largus и продавать их без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедиасистемы, рассказывали «Ведомостям» автодилеры марки. Продажи «АвтоВАЗа», как и большинства других концернов, из-за дефицита машин на российском рынке падают уже несколько месяцев подряд. В октябре снижение составило 31% до 25 573 шт., следует из данных АЕБ. Но в целом за 10 месяцев 2021 г. они растут – на 11% до 294 422 единиц – за счет высоких результатов в начале года.