«АвтоВАЗ» запустит производство обновленной Lada Vesta весной 2022 года

«АвтоВАЗ» запустит производство обновленной Lada Vesta весной 2022 годаНо дефицит микроэлектроники может нарушить эти планы
Старт производства Lada Vesta FL (Face Lift – рестайлинг) планируется на март 2022 г., тогда же первые автомобили должны попасть в сбытовую сеть для проведения презентаций и тест-драйвов, рассказали «Ведомостям» два федеральных дилера марки. Распределение квот на продажи новинки планируется в апреле, отмечают они. Представитель «АвтоВАЗа» сказал «Ведомостям», что сейчас никакой прогноз по запуску обновленной Vesta не имеет под собой фактических оснований, и пообещал объявить об этом в «нужное время».
Автомобиль Lada Vesta производится на предприятии «Lada Ижевск», входящем в группу «АвтоВАЗ», с 25 сентября 2015 г. Vesta – собственная разработка Волжского автозавода, базируется на отличной от остальных моделей производителя платформе. Vesta выпускается в двух вариантах кузова – седан и универсал, а также их кросс-версий, комплектуется двигателем объемом 1,6 л – российским (106 л. с.) с механической коробкой передач или французским Renault (113 л. с.) с вариатором. Есть также и спортивная версия – Lada Vesta Sport (1,8 л и 145 л. с.). Предыдущее наиболее существенное обновление модели было осенью 2019 г. – тогда Vesta получила французский двигатель и вариатор.
Vesta – вторая по популярности легковая машина на российском рынке после Lada Granta, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За январь – октябрь 2021 г. было продано 98 259 шт. Lada Granta в различных модификациях и 93 121 автомобиль Lada Vesta. Это на 1,1% и 10,4% больше по сравнению с первыми 10 месяцами 2020 г. соответственно, следует из статистики продаж. С большим отрывом от них следует корейская Kia Rio (в январе – октябре 2021 г. продано 70 203 машины, на +3,3% больше, чем годом ранее).
По словам собеседника «Ведомостей» в одном из дилерских холдингов, основные изменения Lada Vesta FL будут в салоне машины. Модель получит цифровую панель приборов, блок климат-контроля, аналогичный тому, что устанавливается на Renault Arkana, а также большой планшет с тачскрином на центральной консоли, как в Tesla. Внешние изменения коснутся дизайна переднего и заднего бамперов, появится диодная светотехника. Гамма двигателей и коробок передач останется прежней, говорит источник.
Рекомендованные розничные цены на текущее поколение Lada Vesta в кузове седан начинаются от 795 900 руб. за автомобиль в базовой комплектации до 1,145 млн руб. за машину в кросс-версии в максимальной комплектации с двигателем Renault и вариатором, следует из прайс-листа, размещенного на сайте производителя. Автомобиль в кузове универсал обойдется минимум в 892 900 руб., а его самая дорогая кросс-версия стоит 1,21 млн руб. Цены на Lada Vesta Sport находятся в диапазоне 1,22–1,28 млн руб. «АвтоВАЗ» уже шесть раз повышал цены на свои машины в этом году, но всякий раз индексация укладывалась в 1–2%.
Учитывая, что второстепенные поставщики компонентов у «АвтоВАЗа» в основном иностранные, обновленная Lada Vesta будет дороже как минимум на 6–8% по сравнению с текущей моделью, сказал «Ведомостям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
По его словам, при появлении новинки не стоит ожидать распродаж машин уходящего модельного ряда, поскольку спрос сейчас значительно опережает предложение. Бургазлиев не исключил, что сроки старта производства обновленной Vesta могут сдвинуться из-за задержек поставок полупроводниковых компонентов, особенно учитывая, что в новинке предполагается большее количество электроники. Кризис дефицита полупроводников, с которым мировой автопром столкнулся в конце 2020 г., должен миновать к концу следующего года, надеется эксперт.
«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов пострадал от перебоев с поставкой микроэлектроники. На протяжении лета – осени этого года компания неоднократно приостанавливала сборку машин в Тольятти из-за нехватки микрочипов Bosch. Но остановок на заводе «Lada Ижевск», который собирает Lada Vesta, не было, говорил «Ведомостям» представитель компании. Автоконцерну приходилось даже урезать комплектации моделей Vesta, Xray и Largus и продавать их без мультируля с функцией круиз-контроля и мультимедиасистемы, рассказывали «Ведомостям» автодилеры марки. Продажи «АвтоВАЗа», как и большинства других концернов, из-за дефицита машин на российском рынке падают уже несколько месяцев подряд. В октябре снижение составило 31% до 25 573 шт., следует из данных АЕБ. Но в целом за 10 месяцев 2021 г. они растут – на 11% до 294 422 единиц – за счет высоких результатов в начале года.
Риск переноса сроков старта производства новинки действительно существует, соглашается исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Важно то, на каких поставщиков для Lada Vesta FL ориентируется «АвтоВАЗ», отмечает аналитик. Если это традиционные поставщики завода, которые поставляют схожую номенклатуру и другим автоконцернам, например Bosch, то вероятность переноса достаточно велика, но если речь идет об альтернативных поставщиках, например, из Китая, то риск может быть минимален, сказал Удалов «Ведомостям». Ситуация также будет зависеть от того, в каком объеме «АвтоВАЗ» собирается выпускать новинку, отметил аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.