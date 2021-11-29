Бизнес предупредил о возможном удорожании бытовой техники на 13-15%

В Минфине заявили, что временный запрет на экспорт обозначенной продукции нужен для повышения загрузки производственных мощностей российских аффинажных заводов. Сейчас последние не загружены на 100%, так как изначально строились под объемы времен СССР и были заточены на сырье с высоким содержанием драгметаллов, заявили в производственном технопарке «Юг-Мет». Минпромторг же отметил, что в России уже существуют производства, перерабатывающие лом и отходы с предельно низким содержанием драгметаллов, — «Корпорация Экополис», «Уралэлектромедь» и «Росконтакт».