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Бизнес

Бизнес предупредил о возможном удорожании бытовой техники на 13-15%

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Стоимость бытовой техники в России в 2022 г. может вырасти на 13-15%, заявил «Известиям» председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Прогноз поддержали и в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). 

Кроме того, есть риск удорожания электроинструментов на 11% и электроники на 9%, заявил эксперт. Это может произойти из-за введения в следующем году временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, пояснил Федоров.

Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный, в свою очередь, отметил, что реализация данной меры приведет к сокращению у производителей возможности утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Так, им придется платить экосбор, который на 50% дороже утилизации. 

«Без экспорта технику, которая включает электронику, содержащую 0,003-0,005% драгметаллов, сложно будет утилизировать: аффинажные заводы в РФ потребляют сырье с содержанием драгметаллов не ниже 0,5%» — сказал собеседник издания.

В Минфине заявили, что временный запрет на экспорт обозначенной продукции нужен для повышения загрузки производственных мощностей российских аффинажных заводов. Сейчас последние не загружены на 100%, так как изначально строились под объемы времен СССР и были заточены на сырье с высоким содержанием драгметаллов, заявили  в производственном технопарке «Юг-Мет». Минпромторг же отметил, что в России уже существуют производства, перерабатывающие лом и отходы с предельно низким содержанием драгметаллов, — «Корпорация Экополис», «Уралэлектромедь» и «Росконтакт».

Минфин выступил с инициативой по введению запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов в начале января этого года. Предполагается, что мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 г.

Ранее по теме: Минфин предложил временно запретить экспорт отходов и лома драгметаллов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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