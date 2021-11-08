Минфин предложил временно запретить экспорт отходов и лома драгметаллов
Минфин предложил ввести с 1 января по 30 июня 2022 г. запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на портале нормативных правовых актов.
«В настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. Уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%», — говорится в пояснительной записке к документу.
Там отмечается, что дефицит сырья, содержащего драгоценные металлы, одной из причин которого является вывоз сырья за пределы России, приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий «и в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы».
В июле 2021 г. источники «Ведомостей» сообщали, что правительство рассматривает повышение НДПИ для тех отраслей, которые не подпали под повышение этого налога для металлургов в прошлом году, в том числе для сектора добычи драгметаллов. Но 31 августа замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о возможной корректировке налога для производителей драгметаллов, сказал, что НДПИ на золото «уже уплачивается с привязкой к выручке».