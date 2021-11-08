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Экономика

Минфин предложил временно запретить экспорт отходов и лома драгметаллов

Ведомости

Минфин предложил ввести с 1 января по 30 июня 2022 г. запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на портале нормативных правовых актов. 

«В настоящее время российский рынок драгоценных металлов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. Уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там отмечается, что дефицит сырья, содержащего драгоценные металлы, одной из причин которого является вывоз сырья за пределы России, приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий «и в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы».

В июле 2021 г. источники «Ведомостей» сообщали, что правительство рассматривает повышение НДПИ для тех отраслей, которые не подпали под повышение этого налога для металлургов в прошлом году, в том числе для сектора добычи драгметаллов. Но 31 августа замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о возможной корректировке налога для производителей драгметаллов, сказал, что НДПИ на золото «уже уплачивается с привязкой к выручке». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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