Минфин предложил временно запретить экспорт отходов и лома драгметаллов

В июле 2021 г. источники «Ведомостей» сообщали, что правительство рассматривает повышение НДПИ для тех отраслей, которые не подпали под повышение этого налога для металлургов в прошлом году, в том числе для сектора добычи драгметаллов. Но 31 августа замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, отвечая на вопрос о возможной корректировке налога для производителей драгметаллов, сказал, что НДПИ на золото «уже уплачивается с привязкой к выручке».