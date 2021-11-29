Китайские инвесторы потребовали взыскать с Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

По словам Ван Цзина, ключевого акционера компаний-инвесторов «Мотор Сич»,те выплатили бывшим акционерам украинского предприятия вознаграждение и согласились выдать долгосрочный кредит в размере $250 млн сроком на 10 лет с годовой ставкой 0,3%. При этом первые $100 млн были предоставлены, однако оставшиеся $150 млн выдать якобы помешал арест акций предприятия Службой безопасности Украины (СБУ), которая подозревает его в подготовке диверсии и поставке продукции в Россию. Из-за наложенного СБУ ареста китайские инвесторы до сих пор не могут управлять приобретенным активом. В декабре 2020 г. они инициировали арбитраж против Украины; тогда ущерб от ситуации оценивался в $3,5 млрд.