Китайские инвесторы потребовали взыскать с Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»
Китайские инвесторы украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич» подали иск в арбитражный суд в Гааге с требованием взыскать с украинской стороны не менее $4,5 млрд компенсации за убытки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном одним из инвесторов компании, Skyrizon, в соцсети WeChat.
«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Инвесторы также «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 80% его продукции традиционно покупали российские авиазаводы, однако в марте 2014 г. Киев запретил поставки «государству-агрессору». После этого ситуацией решили воспользоваться китайские инвесторы, которые приобрели 56% акций предприятия в 2016 г. Антимонопольный комитет Украины сделку не признал и несколько раз возвращал заявку китайской стороны без рассмотрения.
По словам Ван Цзина, ключевого акционера компаний-инвесторов «Мотор Сич»,те выплатили бывшим акционерам украинского предприятия вознаграждение и согласились выдать долгосрочный кредит в размере $250 млн сроком на 10 лет с годовой ставкой 0,3%. При этом первые $100 млн были предоставлены, однако оставшиеся $150 млн выдать якобы помешал арест акций предприятия Службой безопасности Украины (СБУ), которая подозревает его в подготовке диверсии и поставке продукции в Россию. Из-за наложенного СБУ ареста китайские инвесторы до сих пор не могут управлять приобретенным активом. В декабре 2020 г. они инициировали арбитраж против Украины; тогда ущерб от ситуации оценивался в $3,5 млрд.
В январе текущего года Украина ввела санкции сроком на три года против Ван Цзина и принадлежащей ему Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. (обе — Пекин) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). Санкции предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, запрет на вывоз капитала за пределы Украины в течение 3 лет, а также на полеты и перевозки по территории страны.
В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сич». При этом предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сич» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.