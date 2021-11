Китайские инвесторы потребовали взыскать с Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

В январе текущего года Украина ввела санкции сроком на три года против Ван Цзина и принадлежащей ему Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. (обе — Пекин) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). Санкции предусматривали блокировку активов, сокращение торговых операций, запрет на вывоз капитала за пределы Украины в течение 3 лет, а также на полеты и перевозки по территории страны.