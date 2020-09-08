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«Мотор Сич» может обойтись слишком дорого

Китайская Skyrizon Aircraft Holdings намерена судиться с Украиной
Максим Рубченко

Китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings направила в украинское министерство юстиции предупреждение (Notice of Investment Dispute) о намерении начать международный арбитраж против Украины. В документе указывается, что китайская компания еще в 2016 г. приобрела контрольный (56%) пакет акций в компании «Мотор Сич», но до сих пор не может управлять приобретенным активом из-за наложенного Службой безопасности Украины (СБУ) ареста на акции предприятия. Представители китайской компании считают, что Киев, заблокировав эту сделку, нарушил международные обязательства, закрепленные в украинско-китайском межправительственном соглашении 1992 г. «Из-за сложившейся ситуации «Мотор Сич» не может проводить общие собрания, выплачивать дивиденды, а акционеры не могут влиять на менеджмент компании, – отмечает Skyrizon. – Результатом этого стали ухудшение финансового положения предприятия и потеря рынков сбыта продукции».

Общий ущерб от действий украинских чиновников китайцы оценили в $3,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных