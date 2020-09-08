«Мотор Сич» может обойтись слишком дорого

Китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings направила в украинское министерство юстиции предупреждение (Notice of Investment Dispute) о намерении начать международный арбитраж против Украины. В документе указывается, что китайская компания еще в 2016 г. приобрела контрольный (56%) пакет акций в компании «Мотор Сич», но до сих пор не может управлять приобретенным активом из-за наложенного Службой безопасности Украины (СБУ) ареста на акции предприятия. Представители китайской компании считают, что Киев, заблокировав эту сделку, нарушил международные обязательства, закрепленные в украинско-китайском межправительственном соглашении 1992 г. «Из-за сложившейся ситуации «Мотор Сич» не может проводить общие собрания, выплачивать дивиденды, а акционеры не могут влиять на менеджмент компании, – отмечает Skyrizon. – Результатом этого стали ухудшение финансового положения предприятия и потеря рынков сбыта продукции».