МИД Китая прокомментировал национализацию Украиной завода «Мотор Сич»
Китай призывает власти Украины защитить права китайских инвесторов завода «Мотор Сич», который накануне был национализирован украинским правительством, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защитить законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы», — сказала Чуньин (цитата по ТАСС). Накануне, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 марта.
До этого, 20 марта, Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич». Это произошло после того, как в январе украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний. Инвесторы из КНР в ответ обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Киева $3,5 млрд.
«Мотор Сич» с советских времен занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок. До 2014 г. предприятие активно поставляло продукцию для нужд российского Минобороны, бывшего ключевым покупателем, однако после присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе свернуло его.
Чтобы не допустить финансовых проблем из-за потери крупного клиента, «Мотор Сич» вел переговоры о приобретении контрольного пакета акций завода китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в обмен на инвестиции в развитие производства. В частности, августе 2019 г. 50% акций предприятия выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group, но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку на фоне давления США, которые не хотят дать доступ китайским компаниям к стратегическим технологиям. В частности, в январе 2021 г. Вашингтон ввел санкции против Skyrizon Aircraft.