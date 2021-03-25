МИД Китая прокомментировал национализацию Украиной завода «Мотор Сич»

Чтобы не допустить финансовых проблем из-за потери крупного клиента, «Мотор Сич» вел переговоры о приобретении контрольного пакета акций завода китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в обмен на инвестиции в развитие производства. В частности, августе 2019 г. 50% акций предприятия выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group, но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку на фоне давления США, которые не хотят дать доступ китайским компаниям к стратегическим технологиям. В частности, в январе 2021 г. Вашингтон ввел санкции против Skyrizon Aircraft.