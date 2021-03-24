Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич»

СНБО Украины 11 марта принял решение вернуть в госсобственность предприятие «Мотор Сич». 20 марта Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич», сообщили в СБУ. Там пояснили, что сейчас досудебные расследования проводятся по статьям, связанным с диверсионной и подрывной деятельностью в пользу России и нарушениями законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной продаже акций.