Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», сообщается на сайте офиса украинского президента.
«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины... "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", — говорится в указе.
СНБО Украины 11 марта принял решение вернуть в госсобственность предприятие «Мотор Сич». 20 марта Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич», сообщили в СБУ. Там пояснили, что сейчас досудебные расследования проводятся по статьям, связанным с диверсионной и подрывной деятельностью в пользу России и нарушениями законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной продаже акций.
В конце января украинские власти ввели санкции против акционеров предприятия «Мотор Сич», в том числе четырех китайских компаний.
«Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов и промышленных газотурбинных установок.