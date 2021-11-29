Костин назвал ошибочным создание экосистем банками через покупку разных активов

Экосистему по принципу покупки разного рода активов строит «Сбер». Сейчас в нее входят сервисы из разных отраслей — фудтеха (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», «Сбермаркет» и пр.), медицины («Сберздоровье» и «Сбер Еаптека»), развлечений (Okko, «Сберзвук», «Афиша»), транспорта («Ситимобил», «Сберавто» и пр.) и других. Многие сервисы банка входят в периметр его совместного предприятия с VK «О2О». В первом полугодии 2021 г. убыток этой компании составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составил примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.