Костин назвал ошибочным создание экосистем банками через покупку разных активов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин считает ошибочным построение экосистем банками через покупку различных активов. Об этом глава кредитной организации заявил в интервью агентству Reuters в преддверии инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Сейчас существует два подхода к развитию экосистем. Первый — когда экосистемы создаются в виде консолидации на балансе банка различного рода активов из различных сфер. Я считаю этот путь ошибочным. Со мной могут не согласиться, но за пределами нашей страны я не знаю ни одной структуры, которая бы применяла такой подход», — сказал он.
Анализ предпочтений клиентов, проведенный по заказу ВТБ, показал, что только 5% людей при выборе банка основываются на том, какие нефинансовые услуги тот предоставляет, добавил Костин. Остальные акцентируют внимание на банковских услугах, их стоимости и комфортности.
ВТБ же руководствуется вторым подходом — строит экосистему на базе равноценного партнерства, а «не берет на себя напрямую функции в нефинансовой сфере», пояснил глава банка. В пример он привел запущенные кредитной организацией в сотрудничестве с другими компаниями «Магнит Pay» (виртуальная банковская карта, автоматически выпускаемая в приложении «Магнита»), Face Pay для оплаты проезда в московском транспорте и digital-платформы для торговли жильем и автомобилями.
«Но все это именно инструменты, которые мы предлагаем людям для эффективного и удобного решения финансовых вопросов. Наша роль в экосистеме — роль финансового агента. Мы строим открытую экосистему с партнерами, которые являются лидерами в той или иной отрасли, и считаем это правильным подходом», — рассказал Костин.
Он назвал необходимым регулирование экосистем, введение которого анонсировал Центробанк в апреле этого года. ЦБ тогда пояснил, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал.
Так, регулятор предложил ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. К таковым планируется относить и материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от регулятивного капитала — это так называемый риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Разным группам активов будет присваиваться коэффициент иммобилизации (КИ) от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — на него умножат стоимость непрофильного актива. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.
Экосистему по принципу покупки разного рода активов строит «Сбер». Сейчас в нее входят сервисы из разных отраслей — фудтеха (Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», «Сбермаркет» и пр.), медицины («Сберздоровье» и «Сбер Еаптека»), развлечений (Okko, «Сберзвук», «Афиша»), транспорта («Ситимобил», «Сберавто» и пр.) и других. Многие сервисы банка входят в периметр его совместного предприятия с VK «О2О». В первом полугодии 2021 г. убыток этой компании составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составил примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.