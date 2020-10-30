Костин заявил о нежелании превращать ВТБ в «Яндекс»

«Меня спрашивают: "Чем вы, как партнер для «Яндекса», отличаетесь от «Сбера»»? У меня времени не было для подробностей, я сказал: «Тем, что мы не хотим сами быть «Яндексом»». Действительно, наверное, суть в разнице наших подходов», — сказал Костин.