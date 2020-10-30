Костин заявил о нежелании превращать ВТБ в «Яндекс»
ВТБ, в отличие от «Сбера», не хочет сам становиться «Яндексом», заявил в ходе брифинга в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» глава кредитной организации Андрей Костин. Так банкир прокомментировал вопрос о разнице подходов банков к сотрудничеству с интернет-компанией.
«Меня спрашивают: "Чем вы, как партнер для «Яндекса», отличаетесь от «Сбера»»? У меня времени не было для подробностей, я сказал: «Тем, что мы не хотим сами быть «Яндексом»». Действительно, наверное, суть в разнице наших подходов», — сказал Костин.
Глава ВТБ подчеркнул, что банк заинтересован в сотрудничестве с крупнейшей цифровой компанией России. «Важно, чтобы «Яндекс»… чтобы невеста или жених — неважно — тоже был бы заинтересован в таком сотрудничестве», — пояснил он.
Костин отметил, что ВТБ развивает свою экосистему на принципах партнерства, где отвечает за финансовую сторону. При этом сам «Яндекс», по словам банкира, желанием купить «Тинькофф банк» показал, что заинтересован в приобретении собственного финансового ресурса. Поэтому для сотрудничества компании необходимо определиться со стратегией, резюмировал Костин.
В июне Сбербанк и «Яндекс» объявили о разделе активов: «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Интернет-компания выкупила у банка его 45% в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и консолидировала 100% торговой платформы. Сбербанк стал единственным владельцем платежной системы «Яндекс.Деньги», выкупив у «Яндекса» его долю 25% плюс 1 руб. за 2,4 млрд руб. Причиной раздела активов назвали растущую конкуренцию цифровой экосистемы Сбербанка и сервисов «Яндекса». Вчера глава кредитной организации Герман Греф вышел из состава совета директоров «Яндекса».
После раздела активов со Сбербанком «Яндекс» договорился о слиянии с «Тинькофф банком». Однако 16 октября TCS Group заявила об отказе от своего решения. Основатель группы Олег Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, как поглощение интернет-компанией кредитной организации.