Костин прокомментировал возможность покупки ВТБ «Тинькофф банка»

«Мы никогда не обсуждали, никогда не рассматривали такую возможность», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном приобретении «Тинькофф банка» после того, как сорвалась сделка по слиянию последнего с «Яндексом». «Могу только сказать, что где-то там год-полтора назад на среднем уровне мне мои коллеги докладывали, что «Тинькофф» продается», — добавил Костин.