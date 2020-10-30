Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Костин прокомментировал возможность покупки ВТБ «Тинькофф банка»

Ведомости

ВТБ никогда не рассматривал возможность покупки «Тинькофф банка», заявил на брифинге в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» глава кредитной организации Андрей Костин.

«Мы никогда не обсуждали, никогда не рассматривали такую возможность», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном приобретении «Тинькофф банка» после того, как сорвалась сделка по слиянию последнего с «Яндексом». «Могу только сказать, что где-то там год-полтора назад на среднем уровне мне мои коллеги докладывали, что «Тинькофф» продается», — добавил Костин.

О слиянии «Тинькофф банка» и «Яндекса» стало известно 22 сентября. Тогда сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября TCS Group заявила от отказе от своего решения. Основатель группы Олег Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение интернет-компанией кредитной организации. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается.

Управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян, в свою очередь, рассказал, что на каждом этапе переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» Тиньков выставлял новые требования. По его словам, сделку предприниматель предложил «Яндексу» сам после того, как тот разделил активы со Сбербанком.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя срыв сделки, выразил свое сожаление по поводу этого. Он отметил, что в случае объединения «Яндекса» и «Тинькофф банка» Сбербанк получил бы сильного конкурента на рынке.

Ранее по теме: ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных