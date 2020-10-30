Костин прокомментировал возможность покупки ВТБ «Тинькофф банка»
«Мы никогда не обсуждали, никогда не рассматривали такую возможность», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном приобретении «Тинькофф банка» после того, как сорвалась сделка по слиянию последнего с «Яндексом». «Могу только сказать, что где-то там год-полтора назад на среднем уровне мне мои коллеги докладывали, что «Тинькофф» продается», — добавил Костин.
О слиянии «Тинькофф банка» и «Яндекса» стало известно 22 сентября. Тогда сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября TCS Group заявила от отказе от своего решения. Основатель группы Олег Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение интернет-компанией кредитной организации. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается.
Управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян, в свою очередь, рассказал, что на каждом этапе переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» Тиньков выставлял новые требования. По его словам, сделку предприниматель предложил «Яндексу» сам после того, как тот разделил активы со Сбербанком.
Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя срыв сделки, выразил свое сожаление по поводу этого. Он отметил, что в случае объединения «Яндекса» и «Тинькофф банка» Сбербанк получил бы сильного конкурента на рынке.