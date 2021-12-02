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Холдинг USM сообщил о продаже пакета акций VK группе «Согаз»

Ведомости

Холдинг USM объявил о продаже пакета акций VK группе «Согаз», сообщила пресс-служба компании. Сумма сделки не раскрывается.

«Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В «МФ Технологиях» USM принадлежало через ПАО «Мегафон» 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе «Согаз», — говорится в сообщении.

Экономическая доля «МФ Технологии» в VK составляет 4,8%, таким образом в рамках сделки была продана эффективная доля в VK в размере 2,16%. Стоимость такого пакета 1 декабря на момент закрытия торгов на Московской бирже составляла приблизительно 6,28 млрд руб.

Гендиректор USM Иван Стрешинский пояснил, что бизнес-стратегия холдинга сейчас сфокусирована на «зеленой повестке», которую он реализует в горно-металлургических компаниях «Металлоинвест» и «Удоканская медь». «Также мы сохраняем наше участие в телекоммуникационном бизнесе, сопутствующих цифровых проектах и в области маркировки и прослеживаемости товаров. Эти сферы требуют большого внимания», — добавил он.

Основатель холдинга Алишер Усманов рассказал, что USM выходит из капитала компании на пике ее показателей по количеству аудитории и по финансовым метрикам, «что вселяет уверенность в ее будущем».

В пресс-службе группы «Согаз» добавили, что сделка была одобрена советом директоров. «Совет директоров АО «Согаз» одобрил 45%-ное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее Mail.ru Group)», — говорится в сообщении компании.

Глобальные депозитарные расписки VK на Московской бирже по состоянию на 14:35 по московскому времени подорожали на 3,34% к уровню закрытия предыдущего дня — до 1307 руб. за расписку.

24 ноября «Сбер» завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ Технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited).

«МФ Технологии» создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings. В 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка и «Ростеха» по 35 и 1% акций за 11,3 млрд руб. В итоге «Мегафону» принадлежала доля в 45%, Сбербанку — 36%, «Ростеху» — 10%, USM Holdings — 9%. Теперь Газпромбанк вернется в состав акционеров предприятия, также туда войдет «Согаз».

Ранее по теме: «Сбер» закрыл сделку по продаже доли в крупнейшем акционере VK

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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