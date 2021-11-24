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«Сбер» закрыл сделку по продаже доли в крупнейшем акционере VK

Ведомости

«Сбер» завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ Технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited), сообщила пресс-служба кредитной организации.

«МФ Технологии» является совместным предприятием, нацеленным на реализацию проектов в сфере цифровой экономики, уточнили в «Сбере». Компанию создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings. В 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка и «Ростеха» по 35 и 1% акций за 11,3 млрд руб. В итоге «Мегафону принадлежала доля в 45%, Сбербанку — 36%, «Ростеху» — 10%, USM Holdings — 9%. Теперь Газпромбанк вернется в состав акционеров предприятия.

О выходе из «МФ Технологий» «Сбер» сообщил 12 ноября. Сумма сделки составит 12,8 млрд руб., заявили в банке ранее.

Когда Сбербанк купил долю в крупнейшем акционере VK, компании создали совместное предприятия «О2О холдинг». Там они получили равные доли в 45%. Еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. В периметр «О2О» входят различные активы — сервисы доставки еды Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», платформа по автоматизации ресторанов r_keeper, производитель готовых рационов питания Performance Group, такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» и картографический сервис «2ГИС».

Позже директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович заявила, что выход «Сбера» из «МФ Технологий» не повлияет на стратегию развития «О2О холдинга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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