«Сбер» закрыл сделку по продаже доли в крупнейшем акционере VK

«МФ Технологии» является совместным предприятием, нацеленным на реализацию проектов в сфере цифровой экономики, уточнили в «Сбере». Компанию создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings. В 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка и «Ростеха» по 35 и 1% акций за 11,3 млрд руб. В итоге «Мегафону принадлежала доля в 45%, Сбербанку — 36%, «Ростеху» — 10%, USM Holdings — 9%. Теперь Газпромбанк вернется в состав акционеров предприятия.