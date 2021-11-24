«Сбер» закрыл сделку по продаже доли в крупнейшем акционере VK
«Сбер» завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ Технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited), сообщила пресс-служба кредитной организации.
«МФ Технологии» является совместным предприятием, нацеленным на реализацию проектов в сфере цифровой экономики, уточнили в «Сбере». Компанию создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings. В 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка и «Ростеха» по 35 и 1% акций за 11,3 млрд руб. В итоге «Мегафону принадлежала доля в 45%, Сбербанку — 36%, «Ростеху» — 10%, USM Holdings — 9%. Теперь Газпромбанк вернется в состав акционеров предприятия.
О выходе из «МФ Технологий» «Сбер» сообщил 12 ноября. Сумма сделки составит 12,8 млрд руб., заявили в банке ранее.
Когда Сбербанк купил долю в крупнейшем акционере VK, компании создали совместное предприятия «О2О холдинг». Там они получили равные доли в 45%. Еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. В периметр «О2О» входят различные активы — сервисы доставки еды Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», платформа по автоматизации ресторанов r_keeper, производитель готовых рационов питания Performance Group, такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» и картографический сервис «2ГИС».
Позже директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович заявила, что выход «Сбера» из «МФ Технологий» не повлияет на стратегию развития «О2О холдинга».