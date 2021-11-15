В VK прокомментировали выход Сбербанка из холдинга

В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.