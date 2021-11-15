В VK прокомментировали выход Сбербанка из холдинга
Выход Сбербанка из компании «МФ Технологии», совладельца VK (бывшая Mail.Ru Group), не повлияет на стратегию развития совместного предприятия банка и интернет-холдинга в сфере транспорта и еды «О2О холдинг». Об этом сообщила директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович на Международном форуме Мосбиржи.
«Вывод доли "Сбера" из VK не имеет никакого отношения к совместному предприятию О2О. … Стратегия остается прежней и обязательства остаются прежними в отношении О2О с нашей стороны и со стороны "Сбера", как показало вложение капитала в это совместное предприятие, которое произошло около месяца назад», — сказала Волочкович (цитата по «Прайму»).
12 ноября Сбербанк сообщил, что продаст Газпромбанку 36% акций в компании АО «МФ Технологии». Сумма сделки составит 12,8 млрд руб., ее планируется закрыть в IV квартале.
АО «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK (ранее – Mail.Ru Group Ltd.). Предприятие создали в 2018 г. при участии «Мегафона», Газпромбанка, «РТ — Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха») и USM Holdings для реализации проектов с сфере цифровой экономики.
36% «МФ Технологий» в 2019 г. Сбербанк выкупил у Газпромбанка (35%) и «Ростеха» (1%) за 11,3 млрд руб. и стал равноправным партнером в компании. Акционерный состав «МФ Технологий» в результате сделки стал таким: «Мегафон» — 45%, Сбербанк — 36%, «Ростех» — 10%, USM Holdings — 9%. Сбербанк получил одно место в совете директоров VK, которое занял первый зампред правления банка Лев Хасис. Теперь Газпромбанк обратно становится акционером предприятия.
Когда Сбербанк купил долю в крупнейшем акционере VK, обе компании объявили о создании совместного предприятия «О2О холдинг», где каждая компания получила по 45%. Еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. Сделка по созданию СП была закрыта в декабре 2019 г.
В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», сервис по автоматизации ресторанов r_keeper и производитель готовых рационов питания Performance Group, а также транспорта — такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» и картографический сервис «2ГИС».
В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.