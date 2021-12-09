Поставщики импортного вина предупредили о его подорожании в 2022 году

Представитель виноторговой компании MBG Wine добавил, что практически все поставщики вина, в том числе из Италии и Франции, просят поднять цены минимум на 10% в евро. Также о повышении стоимости вина сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, однако он не уточнил его динамику. Сети «Лента» и «Верный» подтвердили, что получили уведомления о повышении цен на вино.