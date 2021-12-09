Поставщики импортного вина предупредили о его подорожании в 2022 году
Крупные импортеры вина в Россию и розничные сети получили уведомления от поставщиков о том, что в 2022 г. стоимость вина увеличится, сообщил РБК. Исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин рассказал изданию, что производители вин из районов Франции, Италии, Нового Света и других винодельческих регионов подняли цены на продукцию в среднем на 20-25% в евро и долларах.
Представитель виноторговой компании MBG Wine добавил, что практически все поставщики вина, в том числе из Италии и Франции, просят поднять цены минимум на 10% в евро. Также о повышении стоимости вина сообщил исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, однако он не уточнил его динамику. Сети «Лента» и «Верный» подтвердили, что получили уведомления о повышении цен на вино.
Один из импортеров вина пояснил в письме клиентам, что цены на сырье в нескольких винодельческих регионах выросли примерно на 20% из-за «критически плохой урожайности». Особенно пострадали Шампань и Бургундия во Франции, Фриули и Венето в Италии, Марлборо в Новой Зеландии. В части регионов предложение винограда уменьшилось на 20-30%.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минфина о повышении цен на алкоголь с 1 января 2022 г. Предполагается, что минимальная розничная стоимость 0,5 литра водки возрастет на 7,4% — с текущих 243-320 руб. (в зависимости от крепости) до 261-342 руб. 0,5 литра коньяка подорожают на 7,6% — с 446 до 480 руб.
Также документ увеличивает минимальную розничную стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28% на 7,3% — со 191-348 руб. до 205-372 руб. Бренди и спиртное, произведенное из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, может подорожать с 324 до 348 руб., то есть на 7,4%.