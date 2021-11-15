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Экономика

Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%

Ведомости

Министерство финансов предлагает с 1 января 2022 г. повысить минимальную розничную стоимость 0,5 литра водки на 7,4%, коньяка — на 7,6%. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с действующим на данный момент документом, 0,5 литра водки в России стоят от 243 до 320 руб. в зависимости от крепости, которая варьируется с 37 до 56%. Со следующего года сумму хотят повысить до диапазона в 261-342 руб.

Цену на 0,5 литра коньяка предлагается установить на уровне 480 руб. после 446 руб. в 2021 г. Кроме того, бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, может подорожать с 324 до 348 руб., то есть на 7,4%.

Наконец, проект приказа повышает минимальную розничную стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28%. Если в этом году она составляет от 191 до 348 руб., то в следующем ее хотят увеличить на 7,3% — до 205-372 руб. 

Помимо этого, документ повышает закупочную цену и стоимость поставки такой продукции, за исключением импорта и экспорта. Розничные цены указаны с учетом НДС и акциза. 

По данным Росстата за октябрь, алкоголь в России подорожал на 2,46% за год и на 2,25% — с начала 2021 г. При этом в месячном выражении его цена увеличилась на 0,33%. Эти показатели значительно ниже средних темпов роста потребительских цен в России, которые составили 8,13% в годовом выражении и 1,11% — в месячном. 

Приказ, действующий в этом году, изначально предусматривал сохранение установленных там цен до конца 2026 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных