Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%

По данным Росстата за октябрь, алкоголь в России подорожал на 2,46% за год и на 2,25% — с начала 2021 г. При этом в месячном выражении его цена увеличилась на 0,33%. Эти показатели значительно ниже средних темпов роста потребительских цен в России, которые составили 8,13% в годовом выражении и 1,11% — в месячном.