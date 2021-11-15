Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк более чем на 7%
Министерство финансов предлагает с 1 января 2022 г. повысить минимальную розничную стоимость 0,5 литра водки на 7,4%, коньяка — на 7,6%. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствии с действующим на данный момент документом, 0,5 литра водки в России стоят от 243 до 320 руб. в зависимости от крепости, которая варьируется с 37 до 56%. Со следующего года сумму хотят повысить до диапазона в 261-342 руб.
Цену на 0,5 литра коньяка предлагается установить на уровне 480 руб. после 446 руб. в 2021 г. Кроме того, бренди и другой алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, может подорожать с 324 до 348 руб., то есть на 7,4%.
Наконец, проект приказа повышает минимальную розничную стоимость ликероводочной продукции и прочего алкоголя крепче 28%. Если в этом году она составляет от 191 до 348 руб., то в следующем ее хотят увеличить на 7,3% — до 205-372 руб.
Помимо этого, документ повышает закупочную цену и стоимость поставки такой продукции, за исключением импорта и экспорта. Розничные цены указаны с учетом НДС и акциза.
По данным Росстата за октябрь, алкоголь в России подорожал на 2,46% за год и на 2,25% — с начала 2021 г. При этом в месячном выражении его цена увеличилась на 0,33%. Эти показатели значительно ниже средних темпов роста потребительских цен в России, которые составили 8,13% в годовом выражении и 1,11% — в месячном.
Приказ, действующий в этом году, изначально предусматривал сохранение установленных там цен до конца 2026 г.