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В ММК дали прогноз по инвестициям российских металлургов в «зелёные» технологии

Ведомости

Инвестиции российских металлургических компаний в новые технологии на фоне «зеленой» повестки могут превысить 1 трлн руб. в течение ближайших 10-20 лет, заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор ММК Павел Шиляев.

«Планомерный переход на новые технологии, большая часть из которых на данный момент даже не изобретена, потребует значительных затрат. Если говорить о всей российской металлургической отрасли, то, по самым скромным подсчетам, на горизонте 10-20 лет – это, наверное, более 1 трлн руб.», — сказал он.

Шиляев отметил, что пока Евросоюз выпустил стратегию, где описал, как планирует двигаться в углеродном регулировании, но детальных нормативных документов пока нет. При этом правительство РФ тоже разрабатывает свои меры – поставлена цель достичь углеродной нейтральности к 2060 г. 

«Мы формируем долгосрочную стратегию исходя из сценария, что углеродное регулирование будет развиваться в сторону ужесточения», — подчеркнул гендиректор ММК.

По его словам, политика Евросоюза не окажет прямого влияния на компанию, так как доля продаж ММК в ЕС минимальна.

1 ноября правительство РФ утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. К 2050 г. чистая эмиссия парниковых газов должна снизиться на 60% от уровня 2019 г. и на 80% от уровня 1990 г. Предполагается, что дальнейшая реализация этого сценария должна позволить России достичь углеродной нейтральности к 2060 г. План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев.

Еврокомиссия в декабре 2019 г. приняла Европейское «зеленое» соглашение (European Green Deal), направленное на декарбонизацию энергетического сектора и экономики в целом. Согласно документу, к 2050 г. страны ЕС должны стать углеродно нейтральными. Также Евросоюз планирует вводить дополнительные таможенные сборы и использовать квоты на выбросы парниковых газов, чтобы защитить свой рынок от продукции с высоким углеродным следом. В июле 2021 г. Еврокомиссия сообщила, что в номенклатуру товаров, которые будут облагаться углеродным сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.

Ранее по теме: «Переход на новые технологии может стоить российским металлургам более 1 трлн рублей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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