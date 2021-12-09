В ММК дали прогноз по инвестициям российских металлургов в «зелёные» технологии

Еврокомиссия в декабре 2019 г. приняла Европейское «зеленое» соглашение (European Green Deal), направленное на декарбонизацию энергетического сектора и экономики в целом. Согласно документу, к 2050 г. страны ЕС должны стать углеродно нейтральными. Также Евросоюз планирует вводить дополнительные таможенные сборы и использовать квоты на выбросы парниковых газов, чтобы защитить свой рынок от продукции с высоким углеродным следом. В июле 2021 г. Еврокомиссия сообщила, что в номенклатуру товаров, которые будут облагаться углеродным сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.