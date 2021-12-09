– Действительно, изначально, когда шло обсуждение, звучало, что повышенный НДПИ – это временная мера, на три года. Тем не менее в тексте закона, который был принят, не указано никаких временны́х рамок. Конечно, это повлияет на работу металлургов в долгосрочной перспективе. Закон накладывает на нас, металлургов, дополнительную нагрузку, что отразится и на нашей конкурентоспособности на мировом рынке. При этом сами налоги привязаны к конъюнктуре рыночных цен, поэтому очевидно, что объем налоговой нагрузки будет колебаться. Думаю, что на дальнейшие решения по продлению этих налогов или о внесении в них изменений будет влиять экономическая ситуация в мире и в стране.