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«Переход на новые технологии может стоить российским металлургам более 1 трлн рублей»

Гендиректор ММК Павел Шиляев о ценах на сталь, налогах и влиянии ESG-факторов на бизнес
Василий Милькин
ММК

Для металлургических компаний 2021 год выдался богатым на события. Скачок цен на сталь привел не только к росту доходов российских металлургов, но и к повышению налоговой нагрузки: с августа была введена экспортная пошлина на сталь, а с 1 января будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введен акциз на жидкую сталь. Набирает обороты и ESG-повестка: ЕС объявил о введении в 2023–2026 гг. трансграничного углеродного сбора на ряд товаров, в том числе на сталь.

В интервью «Ведомостям» гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павел Шиляев рассказывает о конкурентоспособности компании в новых налоговых условиях, влиянии ESG-трендов и развитии бизнеса в Турции.

– Какова актуальная оценка выпадающих доходов компании от повышения налоговой нагрузки для металлургов с 2022 г.?

– Налоговая нагрузка привязана к котировкам на железную руду и уголь, поэтому зависит от цен на мировом рынке. Мы, конечно, делаем прогнозы по ценам на будущий год, составляя бюджет. В настоящее время выпадающие доходы от повышения нагрузки оцениваем в $200–250 млн.

– Ассоциация «Русская сталь» написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором выразила опасения, что повышенный НДПИ для металлургических компаний сохранится навсегда. Вы разделяете эти опасения? Насколько критичным для отрасли и компании будет сохранение обсуждаемых параметров налогообложения после 2024 г.?

– Действительно, изначально, когда шло обсуждение, звучало, что повышенный НДПИ – это временная мера, на три года. Тем не менее в тексте закона, который был принят, не указано никаких временны́х рамок. Конечно, это повлияет на работу металлургов в долгосрочной перспективе. Закон накладывает на нас, металлургов, дополнительную нагрузку, что отразится и на нашей конкурентоспособности на мировом рынке. При этом сами налоги привязаны к конъюнктуре рыночных цен, поэтому очевидно, что объем налоговой нагрузки будет колебаться. Думаю, что на дальнейшие решения по продлению этих налогов или о внесении в них изменений будет влиять экономическая ситуация в мире и в стране.

– Поделитесь тогда сразу и своим мнением об основных тенденциях на мировом и российском рынках стали в ближайшие годы. Что будет с динамикой цен на железную руду и сталь?

– Делать прогнозы, особенно долгосрочные, – неблагодарное занятие. Но могу отметить, что сейчас в центре мировой повестки находится углеродное регулирование, снижение выбросов парниковых газов. Для металлургии это особенно актуально. Весь мир, ставя задачи по снижению выбросов, в первую очередь обращает внимание на энергетику и металлургию как на отрасли с наибольшей эмиссией СО2. Поэтому для бизнеса металлургов определяющими будут поставленные правительствами задачи: в частности, Россия взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2060 г. В ближайшие годы металлургии предстоят очень серьезные инвестиции: в оборудование, в перевооружение, в модернизацию – чтобы снижать выбросы парниковых газов. Все это создает предпосылки дальнейшего роста цен на сталь, и этот тренд будет долгосрочным.

– То есть вы ожидаете, что в дальнейшем цены на сталь будут держаться на довольно высоком уровне относительно предыдущих лет?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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