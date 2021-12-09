«Переход на новые технологии может стоить российским металлургам более 1 трлн рублей»Гендиректор ММК Павел Шиляев о ценах на сталь, налогах и влиянии ESG-факторов на бизнес
Для металлургических компаний 2021 год выдался богатым на события. Скачок цен на сталь привел не только к росту доходов российских металлургов, но и к повышению налоговой нагрузки: с августа была введена экспортная пошлина на сталь, а с 1 января будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и введен акциз на жидкую сталь. Набирает обороты и ESG-повестка: ЕС объявил о введении в 2023–2026 гг. трансграничного углеродного сбора на ряд товаров, в том числе на сталь.
В интервью «Ведомостям» гендиректор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Павел Шиляев рассказывает о конкурентоспособности компании в новых налоговых условиях, влиянии ESG-трендов и развитии бизнеса в Турции.
– Налоговая нагрузка привязана к котировкам на железную руду и уголь, поэтому зависит от цен на мировом рынке. Мы, конечно, делаем прогнозы по ценам на будущий год, составляя бюджет. В настоящее время выпадающие доходы от повышения нагрузки оцениваем в $200–250 млн.
– Действительно, изначально, когда шло обсуждение, звучало, что повышенный НДПИ – это временная мера, на три года. Тем не менее в тексте закона, который был принят, не указано никаких временны́х рамок. Конечно, это повлияет на работу металлургов в долгосрочной перспективе. Закон накладывает на нас, металлургов, дополнительную нагрузку, что отразится и на нашей конкурентоспособности на мировом рынке. При этом сами налоги привязаны к конъюнктуре рыночных цен, поэтому очевидно, что объем налоговой нагрузки будет колебаться. Думаю, что на дальнейшие решения по продлению этих налогов или о внесении в них изменений будет влиять экономическая ситуация в мире и в стране.
– Делать прогнозы, особенно долгосрочные, – неблагодарное занятие. Но могу отметить, что сейчас в центре мировой повестки находится углеродное регулирование, снижение выбросов парниковых газов. Для металлургии это особенно актуально. Весь мир, ставя задачи по снижению выбросов, в первую очередь обращает внимание на энергетику и металлургию как на отрасли с наибольшей эмиссией СО2. Поэтому для бизнеса металлургов определяющими будут поставленные правительствами задачи: в частности, Россия взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2060 г. В ближайшие годы металлургии предстоят очень серьезные инвестиции: в оборудование, в перевооружение, в модернизацию – чтобы снижать выбросы парниковых газов. Все это создает предпосылки дальнейшего роста цен на сталь, и этот тренд будет долгосрочным.