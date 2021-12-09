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Бизнес

Amazon в Италии получила более 1 млрд евро штрафа за злоупотребления на рынке

Ведомости

Американская компания Amazon получила штраф в размере 1 млрд евро за злоупотребления доминирующим положением на рынке в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство. 

В заявлении ведомства говорится, что Amazon нанесла ущерб конкурирующим операторам в сфере логистики электронной коммерции.

Ранее компания уже получала штрафы в Италии, один из последних — в конце ноября. Антимонопольное ведомство страны оштрафовало компанию на 68,7 млн евро за нарушение норм конкуренции.

В июле этого года Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил защиты данных. Регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на $886 млн. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, куда был направлен штраф, заявили, что компания занимается обработкой персональных данных в нарушение правил Евросоюза по их защите. Регламент ЕС требует, чтобы компании, перед тем как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, писал Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных