Amazon в Италии получила более 1 млрд евро штрафа за злоупотребления на рынке
Американская компания Amazon получила штраф в размере 1 млрд евро за злоупотребления доминирующим положением на рынке в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство.
В заявлении ведомства говорится, что Amazon нанесла ущерб конкурирующим операторам в сфере логистики электронной коммерции.
Ранее компания уже получала штрафы в Италии, один из последних — в конце ноября. Антимонопольное ведомство страны оштрафовало компанию на 68,7 млн евро за нарушение норм конкуренции.
В июле этого года Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил защиты данных. Регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на $886 млн. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, куда был направлен штраф, заявили, что компания занимается обработкой персональных данных в нарушение правил Евросоюза по их защите. Регламент ЕС требует, чтобы компании, перед тем как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, писал Reuters.