Amazon в Италии получила более 1 млрд евро штрафа за злоупотребления на рынке

В июле этого года Amazon получила рекордный штраф за нарушение правил защиты данных. Регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на $886 млн. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, куда был направлен штраф, заявили, что компания занимается обработкой персональных данных в нарушение правил Евросоюза по их защите. Регламент ЕС требует, чтобы компании, перед тем как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, писал Reuters.